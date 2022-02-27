Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular başlıyor! İşte alım yapılacak kadrolar
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12.823 personel alımı sınav başvurularının 01 Mart 2022'de başlayacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu.
Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Adalet Bakanlığına çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını belirterek, "12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımda yer verilen tabloya göre, Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.
İşte alınacak personelin birimlere dağılımını ve sayılarını gösteren tablo:
Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Adalet Bakanlığı'na 12.823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor.Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) February 27, 2022
Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun.
Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum...
İşte alınacak personelin birimlere dağılımını ve sayılarını gösteren tablo: pic.twitter.com/S2buAUwe0X