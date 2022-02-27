Yerli silahların önemi anlaşıldı

Milli teknolojiye verilen öncelik, Türkiye'nin bölgede caydırıcılığını artırdı, muhtemel bir savaş durumunda da elini güçlendirdi. Özellikle hava savunma sistemlerinin günümüz savaşlarında son derece hayati olduğunu belirten güvenlik uzmanları, Türkiye'nin S-400 uzun menzilli hava savunma tedariki ve milli hava savunma sistemi HİSAR-A, HİSAR-O ve SiPER projesinin önemine dikkat çekti.

Güvenlik ve terör uzmanı, emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ, Ukrayna olayından alınması gereken çok ders olduğunu söyledi. Başbuğ "İlk olarak her anlamda kendi göbeğini kendisi kesen bir ülke olmak şart. Enerjide sıfır dışa bağımlılık, silahlı kuvvetlerin güçlü olması, aynı zamanda savunma sanayiinde kimseye muhtaç olmadan, kimsenin eline bakmadan orduyu ayakta tutacak bir yapılanma. Bunun yanı sıra, dostunu düşmanını iyi hesap etme. Ukrayna ve Gürcistan, ABD'nin ipiyle kuyuya indi ve kuyuda kayboldu. Dolayısıyla Türkiye'nin bütün bunlar konusunda çok önceden bilinci oluştuğunu ve siyasilerin de buna yönelik birçok tedbiri aldığını görüyoruz" dedi.



Türkiye'nin savuma sanayii alanında attığı adımların meyvelerini almaya başladığını söyleyen Başbuğ "En önemlisi hava savunma sistemi. Ukrayna hep havadan vuruldu. İlk darbeyi havadan aldı. Bu konu, Türkiye'nin hassas noktası olduğu için hava savunma sistemini 'acil' koduyla aradı zaten. S-400 tedarik ederek yerinde bir hamle yaptı" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "S-400'lere ne gere vardı" çıkışı ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "S-400'lerden acilen kurtulmalı" açıklamasına da değinen Başbuğ "Muhalefet enerjideki bağımsızlığı sağlayacak olan hamlelere karşı 'Savunma sanayiindeki yatırımlar fazla' diyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında muhalefet görünümündeki yapının kasti davrandığı da ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun akla zarar ihanet cümleleri var. 'S-400'ü niye aldık', 'Bize kim saldıracak' Hatta 'YPG bize mi saldıracak' demişti" açıklamasını yaptı.

SELÇUK BÖKE