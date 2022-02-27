Kadın basketbol takımının soyunma odasında yaşananlar pes dedirtti

Urla Belediye spor Kadın Basketbol takımının oyuncusu Caitlin Jenkins'in soyunma odasında yaşadığı anları paylaşması gündemi salladı.

ODADAN ÇIKMASINA İZİN VERMEDİ

Urla Belediye spor Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Caitlin Jenkins'in paylaştığı video olay oldu. Takımın kötü gidişatı sonrası takımla toplantı yapmak isteyen Koç Hakan Yiğit, oyuncusu Jenkins'in soyunma odasından çıkmasına izin vermedi.

YERE DÜŞÜRÜLDÜ

Koç Hakan Yiğit, oyuncusu Jenkins'in soyunma odasından çıkmasına izin vermedi. Yoğun ısrarı sonrası soyunma odasından çıkan Jenkins'e "A... k..." diye küfür eden Hakan Yiğit'in sonrasında "Kes sesini, otur" dediği duyuluyor. Sonrasında ABD'li basketbolcunun sert şekilde yere düşürüldüğü görülüyor.

"KÖLE GİBİ DAVRANIYORLAR"

Caitlin Jenkins yaptığı açıklamada, "İkinci kez bana fiziksel müdahalede bulundular. Ayrılmak istediğimi söylediğimde bana izin vermediler. Tek yaptıkları bana saygısızlık etmek ve köle gibi davranmak. Tek istediğim eve dönmek. Paramı da ödemiyorlar. Takımdaki kimse ödemelerini alamıyor" ifadelerini kullandı.

"DİSİPLİNSİZ BİR OYUNCU, KULÜBÜMÜZÜ KARALIYOR"

Urla Belediye spor'dan ABD'li oyuncu hakkında yazılı açıklama geldi. Sporcunun sürekli disiplinsiz tavırlar sergilediği, takım arkadaşları ve hocasına kötü davrandığı, takımı kötü etkilediği ifade edildi. Ancak Soyunma odasında yaşananlara dair bir detaya verilmedi. Öte yandan Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Urla Belediye 16 takımlı ligde 15. sırada yer alıyor.

İşte o açıklama:

"Oyuncumuz Caitlin Mikayla Jenkins'in geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı gerçekçi olmayan ve sporcu ahlakıyla bağdaşmayan paylaşımları nedeniyle kulübümüz bu açıklamayı kamuoyuna ve basketbol camiasına yapmak zorunda kalmıştır.

Yabancı oyuncumuz Caitlin Mikayla Jenkins takımımıza katkı sağlamak amacıyla 10.01.2022 tarihinde transfer edilmiştir. Sözleşmeye göre kendisine tam donanımlı özel daire, ev interneti, ulaşım ve Türk GSM hattı temin edilmiştir. Oyuncunun 2022 Ocak ayı ücreti ödenmiş olup bununla birlikte birçok sözleşme dışı talebi yerine getirilmiştir.

C. M. Jenkins, ülkemize geldiği günden bu yana takım oyuncularımıza ve teknik personelimize sorunlar yaşatmaktadır. C.M.Jenkins sürekli antrenmana geç kalmakta olup kendisini evinden özel araçla antrenmana getiren takım arkadaşlarının takım antrenmanlarına geç kalmasına neden olmuştur. Öte yandan antrenmanlara düzenli gelmek yerine alışveriş merkezlerine gitmeyi tercih etmiş, antrenmandan sonra kendisini eve götüren takım arkadaşının şahsi aracına yumruk atmıştır.

C. M. Jenkins, teknik heyetin verdiği taktikleri hiçbir zaman tam olarak dinlememiş, antrenmanlarda kulaklık takmayı ya da telefonuyla ilgilenmeyi tercih etmiştir. Ayrıca yakın zamanda oynadığımız bir maçın sonunda rakip takıma saygısızca davranmış, koç kendisini taktik gereği oyundan almak istediğinde çıkmamak için direnmiş, hakemin uyarısı üzerine kenara gelmiş, oyundan çıkınca da takım benchine oturmayıp soyunma odasına gitmeyi tercih etmiş, sonraki süreçte de salon kapılarını tekmeleyerek salona geri gelmiştir. Aynı maçta da koç onu tekrar oyuna almak istemiş olsa da kendisi oyuna girmeyi reddetmiştir. Son oynadığımız maç sonrası oyuncularımıza, teknik heyetimize hakaretler ve küfürler etmesi sonucunda yaşanan olaylar yargıya intikal etmiş ve kulübümüz tarafından C. M. Jenkins hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

Burada bahsedilenlerin tamamı onlarca şahit önünde yaşanmış olup yaşanan olaylar tutanak altına alınmıştır. Şimdi ise kulübümüz sosyal medya aracılığıyla C. M. Jenkins tarafından lekelenmeye çalışılmaktadır.

Bütün yaşananlara rağmen kulübümüz, C. M. Jenkins ile menajeri vasıtasıyla iyi niyetle anlaşma yapmaya çalışmaktadır. Öte yandan kulübümüz C. M. Jenkins'in sosyal medyadaki yalanlarına son vermediği ve bu nedenle kendisiyle anlaşma sağlanamadığı takdirde yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır.

76 yıllık bir spor kulübü olarak, kulübümüze transfer olduktan sonra edindiğimiz bilgiler doğrultusunda geçmişi suçlarla dolu, saygısız, yalancı ve dengesiz bir kişinin kulübümüze ve Türk sporuna leke sürmesine izin vermeyeceğiz.

Halkımızın ve basketbol camiasının bilgisine sunarız."