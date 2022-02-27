Sözcü Kalın: Rus saldırıları derhal durdurulmalı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurguladı ve ateşkes çağrısı yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Şubat 2022 12:39
İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır." ifadesini kullandı.
Kalın, "Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz" dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız