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Kılıçdaroğlu: Ben de 28 Şubat mağduruyum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizlerin karşısına bir '28 Şubat mağduru' olarak oturdum. Bu kardeşiniz de 28 Şubat'ta mağdur olan kişilerden birisi. Ben de fişlendim, mahkemeye gittim, dava açtım ve hakkımı aradım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Şubat 2022 13:39
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Kılıçdaroğlu: Ben de 28 Şubat mağduruyum

Beşiktaş'taki bir otelde partisince düzenlenen "Helalleşme Buluşması"na katılan Kılıçdaroğlu, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Miraç Kandili'ni kutladı.

Birkaç ay önce "helalleşme" dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, daha çok kişiyi ziyaret edeceğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, "Bugün ağırlıklı olarak 28 Şubat mağdurları var bu salonda. Sizlerin karşısına bir '28 Şubat mağduru' olarak oturdum. Bu kardeşiniz de 28 Şubat'ta mağdur olan kişilerden birisi. Ben de fişlendim, mahkemeye gittim, dava açtım ve hakkımı aradım. 28 Şubat mağdurları ile barışacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla, Roboski ile Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla, Diyarbakır Hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mahkemelerde süründürülen askerler ve aileleri ile de helalleşeceklerini söyledi.

Ahmet Kaya ile de helalleşeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bir solcu, bir ülkücü' diyerek katlettikleri gençlerimizin aileleri ile de helalleşeceğiz. Yaralarımızı sarmamız gerekiyor, çünkü yaralar hala açık. Açık yaralar hepimizi fakir kılıyor. Bu ülkede yaşananlarla yüzleşmek, barışabilmek, yolumuza devam edebilmek demektir. Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım. İnşallah bu ahdim, benim mirasım olacak. Sonra keyifle ülkemin barışına, gelişmesine bakacağım. Uzatılan bu eli geri çevirmediğiniz ve kalbinizi açtığınız için hepinize, milletimizin huzurunda teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum"

Amaçlarının bu milleti barıştırmak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu milleti ayrıştıranlar, kavga ettirenler kendilerine saraylar yaptılar. Kavgada taraf olanlara ise sefalet ve perişanlık kaldı. Ve sonuçta ülke maalesef geçmişe takılıp kaldı, hiçbirimiz önümüzü göremiyoruz. Ülkemiz zenginleşemiyor. Ülkemizin çocukları ailelerini terk edip, geleceğini dışarıda arıyor. Son 10 yılda ülkeyi 700 bine yakın insan terk etti. En parlak beyinlerimiz, geleceğimiz, evlatlarımız niçin geleceklerini dışarıda arasınlar? Bunu hepimizin düşünmesi lazım. Helalleşme çıkışı yaparken söylemiştim. Bize sadece iktidar olmak yetmiyor. Bu yaşımdan sonra neyleyim ben sarayları, uçakları. Mütevazı bir hayat bana yetiyor, herhangi bir beklentim de yoktur. Aslında Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum. Eğer 'Bu çağrıyı neden yaptınız?' diye sorarsanız, Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum. Barışmış bir millet, benim en büyük başarım olacak inşallah. Barışan bir milleti istiyorum ve bunu sağlayacağım."

Kılıçdaroğlu, helalleşme gereği medyaya haber vermeden çok sayıda ziyaret yaptıklarını da kaydetti.

Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren toplantıya, "28 Şubat mağdurları"nın katıldığı belirtildi.

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