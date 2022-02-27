Ukrayna: Rusya 4 bin 300 asker ve 146 tank kaybetti
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin yaklaşık 4300 asker, 27 uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top ve 2 gemi kaybettiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Şubat 2022 14:00
Malyar, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son 3 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.
Rus güçlerinin yaklaşık 4300 asker, 27 uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top, 2 gemi, 1 Buk uçaksavar, 4 Grad roketatar sistemi kaybettiğini belirten Malyar, bu rakamlara devam eden çatışmaların dahil edilmediğini kaydetti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız