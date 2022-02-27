Bebeğiyle yürüyen annenin telefonunun çalan yankesici kamerada
Batman'da hırsız, bebeğini yürüyüşe çıkartan bir kadının cebindeki telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Şubat 2022 14:34
Olay, Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bir kadın çocuğunu bebek arabasıyla gezintiye çıkardı. Kadını gözüne kestiren hırsız, yanına yaklaşarak cebinden telefonunu çalarak hızla uzaklaştı.
Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız