Rus askerleri Ukrayna'da banka soydu!
Rusya vuruyor. Ukrayna direniyor. Şehirleri ele geçiren Rus askerleri ise market ve bankaları soyuyor
Ukrayna'nın farklı bölgelerini işgal eden Rus askerleri, marketleri ve döviz
bürolarını yağmalamaya başladı.
Rus ordusu, 24 Şubat'tan itibaren Ukrayna'nın farklı bölgelerine saldırılarını
sürdürüyor. Rus askerler, farklı noktalardaki marketleri ve döviz bürolarını
yağmaladı.
Ülkenin batısındaki İvano Frankivsk şehrinde bulunan Trostyanka kasabasındaki marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Rus askerlerin marketi yağmaladığı anlar yer aldı.
Herson bölgesine bağlı Verhnıy Rahaçiç köyünde ise Rus askerlerin döviz bürosunu yağmaladığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüleri izleyen Ukraynalılar, "İşte Rus barış güvercinlerinin kasayı çaldıklarını görüyoruz. Pencereden girip çıkıyorlar. Hırsız, her yerde hırsız" şeklinde konuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız