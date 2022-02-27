YouTube'dan Rus devlet medyasına reklam geliri engeli

Rusya-Ukrayna savaşı üreticiyi vurdu, ihraç ürünleri elde kaldı
Rusya-Ukrayna savaşı üreticiyi vurdu, ihraç ürünleri elde kaldı
Rusya'ya hava yasağı: İşte hava sahasını kapatan ülkeler
Rusya'ya hava yasağı: İşte hava sahasını kapatan ülkeler
Rus askerleri Ukrayna'da banka soydu!
Rus askerleri Ukrayna'da banka soydu!
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Ukrayna
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Ukrayna
Koronavirüsün kaynağı ortaya çıktı
Koronavirüsün kaynağı ortaya çıktı
Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren 'resmi tatil izni' kararı
Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren 'resmi tatil izni' kararı
Otomobil ilanındaki kilometre oyunu mahkemeden döndü
Otomobil ilanındaki kilometre oyunu mahkemeden döndü
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Fiyat etiketlerinde yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
Fiyat etiketlerinde yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
Zelenskiy, müzakere için İstanbul'un da olduğu beş şehir önerdi
Zelenskiy, müzakere için İstanbul'un da olduğu beş şehir önerdi
Pençe Yıldırım bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe Yıldırım bölgesinde bir asker şehit oldu
Yerli silahların önemi anlaşıldı
Yerli silahların önemi anlaşıldı
İstanbul'un okulsuz köyü! 3 yıl önce yıkıldı, yenisi yapılmadı
İstanbul'un okulsuz köyü! 3 yıl önce yıkıldı, yenisi yapılmadı
O savcı, İranlı casusları adliyede ağırlamış
O savcı, İranlı casusları adliyede ağırlamış
Kadına şiddete adli kontrol yok
Kadına şiddete adli kontrol yok
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı yeniden geliyor
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı yeniden geliyor
Elektriği ucuzlatacak yeni düzenlemeye gidiliyor
Elektriği ucuzlatacak yeni düzenlemeye gidiliyor
Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev yardımcı olacak
Zelenskiy: Erdoğan ve Aliyev yardımcı olacak
Akaryakıt bayileri kapsamlı bir güncelleme istiyor
Akaryakıt bayileri kapsamlı bir güncelleme istiyor
Bakan Kurum: İnsanlık olarak son dönemeçteyiz
Bakan Kurum: İnsanlık olarak son dönemeçteyiz
Son 24 saatte 61 bin 764 yeni vaka , 221 can kaybı!
Son 24 saatte 61 bin 764 yeni vaka , 221 can kaybı!
Yurda dönmek isteyenlere 'özel ücretli' bilet
Yurda dönmek isteyenlere 'özel ücretli' bilet
Bakan Koca: Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir!
Bakan Koca: Hastanede işlenen hiçbir suç sıradan değildir!
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli tutuklandı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli tutuklandı
Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci'den 3600 ek gösterge açıklaması
Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci'den 3600 ek gösterge açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak
İzmir'de sağanak, Kuzey Ege'de fırtına etkili olacak
İtirafçılar aktif görevde 30 kamu çalışanının FETÖ bağlantısını deşifre etti
İtirafçılar aktif görevde 30 kamu çalışanının FETÖ bağlantısını deşifre etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Herkese silah vermeye hazırız!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Herkese silah vermeye hazırız!
Ana sayfaHaberler Dünya

YouTube'dan Rus devlet medyasına reklam geliri engeli

YouTube, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus devlet medyasının reklam yayımlaması ve para kazanmasını askıya aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Şubat 2022 15:33
Yazdır
YouTube'dan Rus devlet medyasına reklam geliri engeli

YouTube Sözcüsü Farshad Shadloo, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki olarak atılan adımları açıkladı.

Shadloo, Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube'da, aralarında Russia Today'in (RT) de olduğu Rus devlet medyasına ait birçok kanalın reklam yayımlaması ve para kazanmasının askıya alındığını ifade etti.

YouTube'da söz konusu kanalların önerilmesinin de sınırlandığını belirten Shadloo, Ukrayna hükümetinin talebi doğrultusunda Ukrayna'da bu kanallara erişimin engellendiğini kaydetti.

Bu arada bir YouTube yetkilisi, son günlerde "eş güdümlü aldatıcı uygulamalara" karşı kurallar gibi platformun politikalarını ihlal eden yüzlerce kanalı kapattığını ve binlerce videoyu kaldırdığını duyurdu.

Google Sözcüsü Michael Aciman, Rus devlet medyasına ait birçok kanalın Google'ın reklam hizmetleri vasıtasıyla reklam yayımlaması ve para kazanmasına ara verildiğini açıkladı.

Aciman, gelişmelerin bilfiil izlendiği ve ihtiyaç halinde gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

- Twitter, Rusya ve Ukrayna'da reklamları askıya aldı

Diğer yandan, Twitter Safety hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ve Rusya'da reklamların geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu adımın kamu güvenliği bilgilerinin görünürlüğünü sağlamak ve reklamların bu bilgilerin önemini azaltmaması için atıldığı belirtildi.

Facebook da Rusya devlet medyasının reklam yayımlamasına ve para kazanmasına yasak getirmişti.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Putin'den 'özel savaş görevi' emri
Putin'den 'özel savaş görevi' emri
Yunanistan, Rusya'ya protesto notası verdi
Yunanistan, Rusya'ya protesto notası verdi
Rus medyası: Ukrayna Gomel'de müzakere etmeyi kabul etti
Rus medyası: Ukrayna Gomel'de müzakere etmeyi kabul etti
Batı ülkelerinin Rusya'ya ekonomik yaptırımları daha da ağırlaşıyor
Batı ülkelerinin Rusya'ya ekonomik yaptırımları daha da ağırlaşıyor
Rusya'nın Ukrayna'ya müzakereler için verdiği süre doldu
Rusya'nın Ukrayna'ya müzakereler için verdiği süre doldu
Rusya'ya hava yasağı: İşte hava sahasını kapatan ülkeler
Rusya'ya hava yasağı: İşte hava sahasını kapatan ülkeler

Bu Habere Tepkiniz

Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular başlıyor! İşte alım yapılacak kadrolar

Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular başlıyor! İşte alım yapılacak kadrolar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12.823 personel alımı sınav başvurularının 01 Mart 2022'de başlayacağını duyurdu.
Yargıtay'dan önemli karar: Şarta bağlı rüşvet olur mu?

Yargıtay'dan önemli karar: Şarta bağlı rüşvet olur mu?

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, gerçekleşme ihtimaline binaen şarta bağlı rüşvet sözleşmesinin yapılamayacağından suç tarihinde polis memuru olarak görev yapan sanık hakkında rüşvet suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay İDDK, Emniyette re'sen emeklilikte 'keyfiliğe' vurgu yaptı

Danıştay İDDK, Emniyette re'sen emeklilikte 'keyfiliğe' vurgu yaptı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun son yayımlanan iki kararında, resen emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemlerde yaşanan keyfiliğe vurgu yapılmıştır.
26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı

26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı

26 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?

25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?

Sosyal güvenlik işlemlerinde 25 hizmet yılı tamamlanmadan emeklilik kazanımı da mümkün olabilmektedir. Yazımızda bu konudaki değerlendirmelerimizi yapmaktayız.
Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor

Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonuçlarını sözlü sınavın bitiminden itibaren 4 ay geçmesine rağmen henüz açıklamadı.
Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?

Belleticilik ve nöbetçi belleticiliğin tanımlarından aralarındaki tek farkın nöbetçi belleticinin gece de belletmenlik görevinin devam ediyor olması ortaya çıkmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da yapılması gereken değişiklikleri hayata geçirmekte geç kalıyor
Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?

Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin temsilcileri akademik kurullara oy hakkı olmaksızın katılabilir!
25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

25 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Mahkum 12.Bölüm Fragmanı

Mahkum 12.Bölüm Fragmanı

Mahkum 12.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 3 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
Kahin Nostradamus 3. Dünya Savaşı için tarih vermiş!

Kahin Nostradamus 3. Dünya Savaşı için tarih vermiş!

Londra'daki büyük yangın, Adolf Hitler'in gelişi ve John F Kennedy suikastını gibi olayları bilmesiyle tanınan dünyanın en ünlü kahini Nostradamus'un 3. Dünya Savaşı için verdiği tarih ortaya çıktı.