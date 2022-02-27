Futbol maçında kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

İstanbul'da Kartal 75. Yıl Stadı'nda Tuzla Veteranlar ile Güzelyalı Masterler takımları arasındaki maçta bir anda fenalaşarak yere yığılan Uzman Çavuş Hakan Arabacı'ya (50) futbol sahasında görevli sağlık ekipleri hemen müdahale edip kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Arabacı, yoğun bakıma alındı. Maçın görüntülerinde formasını giydiği Güzelyalı Masterler takımının golünden hemen sonra fenalaşarak yere yığıldığı görülen uzman çavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul 1. Ordu Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Arabacı, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Arabacı'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.