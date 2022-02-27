Çavuşoğlu: Rusya ya da Ukrayna için Montrö'yü uygularız

İşgal saldırısını "savaş" olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin maddelerini uygulayacağını söyledi.

Çavuşoğlu, "Artık bu çatışma bir savaşa dönüştü, bu durumda taraflardan biri, Rusya ya da Ukrayna için Montrö'yü böyle uygularız. 19. madde istisna tanıyor. Savaş ülkesinin gemisi bağlı olduğu limana dönecekse istisna getiriliyor. Montrö'nün tüm hükümlerini şeffaflıkla uygulayacağız" dedi.

Çavuşoğlu: "Kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemilerinin geçişi ile ilgili düzenlemeyi Montrö sözleşmesi yapıyor. Türkiye bugüne kadar sözleşmeyi harfiyen uygulamıştır. Bu şartlarda Montrö anlaşmasını uygulayacağız. 19. maddesi gayet açık. Başlangıçta Rusya'nın saldırısı oldu, uzmanlarla, askerlerle, hukukçularla değerlendirdik.



"Artık bu bir savaşa döndü. Bu bir askeri harekat değil, resmen savaş hali var. Bu durumda da tabii biz tarafların birisi hangisi olursa Rusya da olabilir. Ukrayna da burada biz bu durumda Montrö anlaşmasını bu şekilde uyguluyoruz.

"Biz sözleşmeden bahsediyoruz. Eğer bu savaş gemisi, savaşın tarafı olan ülkedeki üsse gidecekse o zaman bu geçiş engellenemiyor. Burada o geminin üsse kayıtlı olup olmadığı belli. Suistimalin de olmaması lazım. Üsse gideceğim deyip de Boğaz'dan geçtikten sonra savaşa dahil olmaması lazım. Türkiye'nin tutumunu ve Montrö anlaşmasının hükümlerini açıklamış oldum." ifadelerini kullandı.