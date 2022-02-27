Otomobilin üzerine devrilen servis otobüsündeki 15 işçi yaralandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsünün park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Şubat 2022 20:54
Alınan bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolundaki viyadükte kontrolden çıktı.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten bağlantı yoluna düşen otobüs, park halindeki 33 KR 401 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 3'ü ağır 15 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız