Amcasının oğlunu bıçakla öldüren, bir kişiyi de yaralayan saldırgan yakalandı
Elazığ'da amcasının oğlunu bıçakla öldüren, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi de yaralayan saldırgan gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Şubat 2022 21:20
Alınan bilgiye göre, Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde H.C. ile amcasının oğlu Mehmet C. arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan Mehmet C. ile kavgayı ayırmaya çalışan esnaf M.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis kipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet C. müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
M.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan H.C, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız