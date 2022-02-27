AK Partili Özhaseki, Adana Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

Özhaseki, Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partisinin Adana Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti'nin 20 yılda Türkiye'ye kattığı değerleri ve ileride hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı.

AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını dile getiren Özhaseki, "Bizim millet, ülke, ümmet diye bir derdimiz var. Bizim tarihe karşı, medeniyetimize bir sorumluluğumuz var. Bizim liderimiz de sıradan bir lider değil, sıradan bir genel başkan değil. O bizim elimizi açtığımızda dualarımızdaki zattır, Allah ona uzun ömürler versin" diye konuştu.

Partilerinin büyük gayretlerle iktidara geldiğini ve önemli işlere imza attığını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş ne kadar hükümet varsa iddia ile söylüyorum her bir alanda Allah'a hamdolsun hepsinden başarılıyız. Onların yaptıklarının birkaç mislini yaptık. Sağlıkta, başarılı mıyız, başarılıyız. 17 tane şehir hastanesi yapmışız 13 daha şimdi yapım aşamasında. Pandemi döneminde eğer Kılıçdaroğlu dönemi olsaydı insanlar kapılarda kalır, sokaklarda ölürdü Allah korusun. Sağlıkta başarılıyız. Sağlık çalışanlarımızın sayısı üç misline çıktı. Ulaştırmada başarılıyız. 56 tane hava meydanlarımız yapıldı. Çift yollarımız, otobanlarımız yapıldı. Her bir alanda hükümet etme noktasında Allah'a hamdolsun gelmiş geçmiş hükümetlerin hepsinden başarılıyız."

Savunma sanayisinde eskiden Türkiye'nin dışa bağımlı olduğunu belirten Özhaseki, yaptıkları çalışmalarla savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80 civarına yükselttiklerini söyledi.

Özhaseki, bugünlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde zorlukların üstesinde gelerek ulaştıklarını dile getirdi.

Çalışmaya, gayret etmeye devam ettiklerini vurgulayan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşı tarafta gördüğümüz vahim bir manzara var. Özellikle ana muhalefet tarafını söylemek istiyorum. Deniz Baykal'dan sonra burada bir eksen kayması oldu. Deniz Baykal, daha çok laiklik üzerinden, cumhuriyetin temel değerleri üzerinden, Atatürk ilke ve inkılapları üzerinden bir tercihte bulunup bize eleştiri getirirdi. Onu götürdüler. Yerli ve milli bir adamdı, onu yediler. Yerine her şeye müsait olan bir Kemal efendi getirdiler. Kim getirdi? FETÖ tezgah kurarak, bant kumpasları yaparak getirdi. O geldikten sonra partide bu düşünce değişti. Şimdi iki tane iş yapıyorlar. Bunları dikkatlice dinlerken bu iki şey aklınızdan hiç çıkmasın. Birinci yaptıkları iş, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de ne olursa olsun fikrindeler. Bunun için de yapmayacakları hiçbir şey yok. Altı tane parti bir araya geliyorlar, bir de sakladıkları, söyleyemedikleri milleti de güya saf zannettikleri yedinci parti var. Allah bunların tehlikesinden korusun. Bunların Türkiye'ye yapacağı herhangi bir şey yok ki. Bunlar nasıl oturacaklarına dahi bir ayda karar veremeyen bir grup. Boy sırasına göre mi oturacaklar, yaş sırasına göre mi oturacaklar, aldıkları oy oranına göre mi oturacaklar, yoksa yaştan sakallı olan önde mi olacak, öbürleri arkada mı olacak? Bunu bir ay tartışmış bir grup. Biz geçmişte gördük bunların ne yapacaklarını. Kafayı takmışlar bunlar gitsin de ne olursa olsun."

"Bunların yapacakları bir şey yok, bunlar sadece yıkım ekibi" diyen Özhaseki, "CHP'ye baktığınız zaman bir şeyi daha unutmayın; söylediklerinin tamamı bir algı operasyonu. Yalanlar gırla gidiyor. Ben ömrümde bu kadar yalan söyleyen bir genel başkan görmedim." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini belirtti.

- Diğer konuşmacılar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da Kovid-19 sürecinde büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

Bu zor süreçte vatandaşı yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi, tüm dünyada dengeleri değiştiren her türlü konuda büyük değişimin, dönüşümün yaşandığı bir dönem. Allah'a çok şükür sağlıkla ilgili 20 yıllık yaptığımız yatırımlar sayesinde, bu manada ülkemiz gerçekten yüzünün akıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm emek veren herkesin gayretleriyle bu süreci sağlıklı şekilde atlattı. Dünya içerisinde siyasetten tutun, ekonomiye, eğitime, çalışma şekline kadar her şeyi değiştiren bu sürecin, ekonomiyle ilgili de biliyorsunuz etkileri var. Tekrardan kartların karıldığı, kuralların yeniden oluştuğu, yeni bir düzenin şu anda temellerinin atıldığı bir dönemdeyiz. Çiftçilerimiz, sanayicilerimiz bu süreçte üretmeye devam etti. Bu yüzden hem ekonomik anlamda dünyada büyüyen iki ülkeden birisi olduk. Diğer tarafta da ihracatta rekorlar kırmaya devam ettik."

AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da kentte yaptıkları çalışmaları anlattı.