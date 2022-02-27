FIFA'dan Rusya'ya tarihi yaptırım
FIFA, Ukrayna'ya savaş açan Rusya ile ilgili yaptırımlarını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Şubat 2022 22:24
FIFA'dan yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki durum hızla iyileşmezse yakın gelecekte Rusya'yı uluslararası müsabakalardan men dahil tüm yaptırımları hazırda tutmaktadır!" denildi.
- Rusya topraklarında maç oynanmayacak.
- Rusya'nın tarafsız sahada oynayacağı maçlarda taraftar olmayacak.
- Rusya maçlara 'Rusya' adı altında değil 'Rusya Futbol Birliği' adı altında çıkacak.
- Rusya maçlarında Rusya bayrağı ve ulusal marşı çalınmayacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız