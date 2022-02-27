7. Üsküdar Kitap Fuarı, 250 bine yakın kitapseveri ağırladı

Üsküdar Belediyesince Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuara, son gününde de İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kapanış programında, Miraç Kandili'nde güzel bir kitap fuarının tamamlanması dolayısıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkmen, fuara 450 yazarın katıldığını, yaklaşık 550 etkinliğin gerçekleştirildiğini ve 9 günde 250 bine yakın kişinin ziyaret ettiği bilgisini verdi.

Ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun gençlerden oluştuğuna işaret eden Hilmi Türkmen, "Üsküdar'da 'Köşe Bucak Kitap' sloganıyla başlattığımız Üsküdar Kitap Fuarı'nda ve Üsküdar'da her yer gerçekten kitap oldu. Her yer kitapseverlerle okurlarımızla doldu. Huzurlarınızda sevgili gençleri tebrik ediyorum. Gençlerimizle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz." dedi.

Programda ayrıca "#üsküdarkitapfuarı" etiketiyle fuardan paylaşılan en iyi 3 fotoğrafın sahibine ödüller verildi.

Fuar kapsamında 9 gün boyunca düzenlenen söyleşi ve imza günlerine genç yazarların yanı sıra çok sayıda usta kalem de konuk oldu.

Yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda, Albaraka, Dergah, Server, Ketebe, Kubbealtı, Semerkand, Rönesans, Şule, Cezve, İstanbul ve İletişim yayınları ile Doğan Kitap, İz Yayıncılık, Yeditepe Yayınevi, Hayy Kitap ve Nesil Yayın Grubu'nun da arasında bulunduğu onlarca yayınevi yer aldı.