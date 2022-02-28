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Eski Milletvekili: Merve Kavakçı'yı korumaya silahımızla gittik

28 Şubat sürecinde Meclis'te yemin etmesine izin verilmeyen Merve Kavakçı, daha sonra evinde polis baskınıyla gözaltına alınmak istendi. Fazilet Partililer dışında Kavakçı'ya destek olmaya giden birkaç vekilden biri olan dönemin ANAP Batman Milletvekili Ataullah Hamidi o günü anlattı: Dayım ve 3 oğlumla silahlarımızı alıp Kavakçı'nın evinin önüne gittik. 'Gerekirse tabancamızı kullanırız, Merve kardeşimizi vermeyiz' dedim.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 28 Şubat 2022 07:59
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Eski Milletvekili: Merve Kavakçı'yı korumaya silahımızla gittik

28 Şubat sürecinde Fazilet Partisi Milletvekili Merve Kavakçı'nın evine DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'in talimatıyla yapılan baskına şahit olan dönemin Anavatan Partisi Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen o günü Yeni Şafak'a anlattı.

Merve Kavakçı'nın gözaltına alınmak istediğini öğrenir öğrenmez Kavakçı'nın evine gittiğini aktaran Hamidi, "O gün İzmir'deydim. Akşam 8'de Ankara'ya döndüm eve. Yorgunluk atmak için uzandım. Televizyonda Merve Hanım'ın evini polislerin bastığı yazıyordu. Çocukları arayıp hemen haberin yeni olup olmadığını sordum. Merve Kavakçı'nın dayısı bizim sokakta oturuyordu adresi aldım. Dayım ve 3 oğlumla birlikte silahlarımızı alıp Kavakçı'nın evinin önüne gittik" dedi.

EVLERDEN HAKARET EDİYORLARDI

Silahları çevredeki insanlardan olası bir saldırı olabilir endişesi ile aldıklarını aktaran Hamidi, şunları anlattı: "Sivil ve resmi polisler giriş-çıkışları tutmuştu. 14 Fazilet Partisi milletvekili de oradaydı. Beni görünce çok mutlu oldular. Manzara çok kötüydü. Sanki şölen varmış gibi insanlar camlara çıkıp Türk bayraklarıyla Merve Hanım'a hakaret ediyorlardı. 'Gerekirse tabancamızı kullanırız, Merve kardeşimizi vermeyiz' dedim. Kavakçı'yı eve kaçırıp götürebileceğimizi söyledim. Bu demokrasiye aykırı bir durumdu. Çünkü milletvekili dokunulmazlığı vardı. Kimse hukuka aykırı bir şekilde Kavakçı'yı alamazdı. Sonra gözaltına almadan geri döndüler."

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLERE KIYIM VARDI

Batı Çalışma Grubu'nun o dönem terör estirdiğini aktaran Hamidi, "28 Şubat öncesinde ülkede başörtülü kamu çalışanlarına ve öğrencilere kıyım vardı. Dönemin Sağlık Bakanı'nı ziyarete gitmiştim. Beni arka odaya çekip başörtülülerle ilgili Batı Çalışma Grubu'nun fişlediği binlerce ismi gösterdi. Gücüm yettiğince Meclis'te karşı durdum" ifadelerini kullandı.

KARŞIYDILAR AMA SES ÇIKARAMADILAR

Parti içerisinde birçok insanın 28 Şubat zihniyetine karşı olduğunu ancak sesini çıkaramadığını belirten Hamidi, "Hiçbir arkadaşımız 28 Şubat'ta yapılanı sıcak görmüyordu. Ortamdan dolayı sessiz kalıyorlardı. Açıktan destek verene rastlamadım. Partimin tutumunu eleştirdim. Gerekirse koalisyondan çekilebileceğimizi, bu partinin tutumunun böyle olmadığını grup yönetiminde dile getirdim. Hatta şunu da söyleyeyim Cumhurbaşkanımız hapisten yeni çıkmıştı ziyaretine gittim. Grup yönetiminde siyasi yasakların kaldırılmasını, Anavatan'a yakışanın bu olacağını defalarca söyledim" diye konuştu.

Ayşe Mine Alioğlu

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