Yakup Köse: Çocuktum ufacıktım, yargılandım idam aldım

Dolar haftaya 14 TL'nin üzerinde başladı
Dolar haftaya 14 TL'nin üzerinde başladı
Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti
Sadi Somuncuoğlu hayatını kaybetti
Ek göstergede genel müdür yardımcısı 6400, daire başkanı 4800 olacak
Ek göstergede genel müdür yardımcısı 6400, daire başkanı 4800 olacak
Altında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! 4 senaryoda kazanç tablosu
Altında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor! 4 senaryoda kazanç tablosu
Rusya'ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
Rusya'ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları
5 Kamu kurumu 112 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 112 personel almak için ilana çıktı
Türkiye enerjide oyun kurucu oluyor
Türkiye enerjide oyun kurucu oluyor
Kabine toplanıyor... Ukrayna'yı işgal masada
Kabine toplanıyor... Ukrayna'yı işgal masada
FIFA'dan Rusya'ya tarihi yaptırım
FIFA'dan Rusya'ya tarihi yaptırım
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı yeniden geliyor
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı yeniden geliyor
Çavuşoğlu: Rusya ya da Ukrayna için Montrö'yü uygularız
Çavuşoğlu: Rusya ya da Ukrayna için Montrö'yü uygularız
AB Komisyonu ilk kez silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı
AB Komisyonu ilk kez silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı!
Günlük koronavirüs tablosu açıklandı!
Türk firması üretti, sanayi devleri sıraya girdi: 100 milyon TL'lik elektrik tasarrufu sağlıyor
Türk firması üretti, sanayi devleri sıraya girdi: 100 milyon TL'lik elektrik tasarrufu sağlıyor
Zelenski'den müzakere açıklaması: Belarus sınırında önkoşulsuz olacak
Zelenski'den müzakere açıklaması: Belarus sınırında önkoşulsuz olacak
Yönetici asansörün bakımını yaptırmadı: Yargıtay cezayı onadı
Yönetici asansörün bakımını yaptırmadı: Yargıtay cezayı onadı
Rusya-Ukrayna savaşı üreticiyi vurdu, ihraç ürünleri elde kaldı
Rusya-Ukrayna savaşı üreticiyi vurdu, ihraç ürünleri elde kaldı
Rusya'ya hava yasağı: İşte hava sahasını kapatan ülkeler
Rusya'ya hava yasağı: İşte hava sahasını kapatan ülkeler
Rus askerleri Ukrayna'da banka soydu!
Rus askerleri Ukrayna'da banka soydu!
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Ukrayna
Kabine yarın toplanıyor: Gündem Ukrayna
Koronavirüsün kaynağı ortaya çıktı
Koronavirüsün kaynağı ortaya çıktı
Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren 'resmi tatil izni' kararı
Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren 'resmi tatil izni' kararı
Otomobil ilanındaki kilometre oyunu mahkemeden döndü
Otomobil ilanındaki kilometre oyunu mahkemeden döndü
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Fiyat etiketlerinde yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
Fiyat etiketlerinde yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
Zelenskiy, müzakere için İstanbul'un da olduğu beş şehir önerdi
Zelenskiy, müzakere için İstanbul'un da olduğu beş şehir önerdi
Pençe Yıldırım bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe Yıldırım bölgesinde bir asker şehit oldu
Yerli silahların önemi anlaşıldı
Yerli silahların önemi anlaşıldı
İstanbul'un okulsuz köyü! 3 yıl önce yıkıldı, yenisi yapılmadı
İstanbul'un okulsuz köyü! 3 yıl önce yıkıldı, yenisi yapılmadı
O savcı, İranlı casusları adliyede ağırlamış
O savcı, İranlı casusları adliyede ağırlamış
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yakup Köse: Çocuktum ufacıktım, yargılandım idam aldım

"13-14 yaşında bir çocuğun anayasal düzeni silahla yıkmaya teşebbüsten yargılanması dehşet verici bir şey" Bu sözlerin sahibi gazeteci Yakup Köse devam ediyor "Ki ben o zaman anayasanın, ilganın ne demek olduğunu bilmiyordum daha. 28 Şubat sadece beni değil, birçok Anadolu çocuğunu yaktı. Bilirsiniz başörtülü kızlar okullara alınmıyor, darbediliyor, coplanıyor, üzerlerine köpekler salınıyordu. Ceberut idareciler, ikna odaları...

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 28 Şubat 2022 07:31
Yazdır
Yakup Köse: Çocuktum ufacıktım, yargılandım idam aldım

1996 yılında bir imam hatip öğrencisiydim. Çeçenistan'daki Rus zulmünü kınamak için Antalya Murat Paşa Camii önünde yapılan bir gösteriye katılmıştım. Birkaç slogan atıp dağıldık. Önümdeki ağabeylere bakarak yaptığım parmak işareti yüzünden mimlendim. Evimden alındım. Beni arkadan ters kelepçeleyerek 'Beyaz Reno'ya' bindirdiler, sağımda solumda iki polis, kafama basıp ön koltukların arasına sıkıştırdılar. Tam sekiz gün boyunca sorgulandım ve karanlık bir hücrede kaldım. Gelen giden dövüyordu, çok hırpalandım. 'At şuraya bir imza da bitsin' dediler, okumadan attım. Henüz 14 yaşındaydım, okusam da anlamazdım.

Bu yaşta bir çocuk suçlu bile olsa ıslah evine gönderilir, beni cezaevine koydular. Sonra Antalya'dan Nazilli E Tipi cezaevine sevk ettiler, ufaktır demediler kapı altı muamelesinden geçirdiler. Ne dayaklar ne dayaklar. Fotoğrafçı bile dövdü, kafamı kuru kuruya usturaya vurdular, eski bir yatak kirli bir yastık ve ter kokan battaniye verdiler, yat zıbar dediler şurada! Adli suçluların içindeydim, katiller, soyguncular, uyuşturucu satanlar. Bildiğiniz koğuş, ağası mağası var.

İzmir DGM'de ilk celse kimlik tespiti, ikinci mütalaa, üçüncüde karar. 'Kalkın ayağa!'

'Yakup Köse'nin anayasal düzeni silah zoruyla yıkmaya teşebbüsten idamına, yaşı küçük olduğu için müebbede, iyi halinden dolayı 18 yıl 8 aya...'

Halbuki ben silahı jandarmaların omzunda gör-müştüm ilk defa.

Tuttu çatır çatır kalemi kırdı, gözüme bakıyor. Yıpratıp yıldıracak aklı sıra.

Aynı hakim tespih çeken anneme de 'Kadın' diye bağırmış azarlamıştı hatta.

Çıktık gidiyoruz rahmetli anacığım komutandan izin istedi 'Ne zamandır hasretim bir sarılabilir miyim oğluma?'

'O artık hüküm giymiş bir terörist, uzak dur yaklaşma!'

Cezaevinde, koca subay koluma girdi, maltada dolaştırıyor, yağlı urganların altında. Bak sen idamlıksın, ayağını denk al ona göre ha!'

Yıl 1997 ve 28 Şubat kasveti nasıl da çökmüş yurduma.

Manisa davasından sol cenahın gençleri yargılanıyordu arkasında bir sürü artist Yılmaz Erdoğanlar, Türkan Şoraylar. Hatta gazeteler Manisalı çocuklar diye benim resmimi kullandılar. Trenlere slogan yazmış, molotof atmışlar esnafa. Mahkeme onları tahliye etti, bana sehpa!

Derken Bandırma Cezaevine sevk edildim, daha ziyade Kur'an-ı kerim öğrettiği için, medrese açtığı için yargılanan insanlar vardı. Aaa bi baktım benim yaşlarımda bir çocuk. 15 Temmuz şehidi rahmetli Halil Kantarcı. Akrandık ve çok güzel günlerimiz geçti orada, inanın hala tütüyor burnumda. Anam rahmetliden sarma istemiştim kadıncağız yapmış taa Antalya'dan getirmiş kapıya. Tencereyi elinden alıyorlar, bir şut, nimetler sokağa...

Hikmet Sami Türk, Adalet Bakanı olunca baskılar arttı. Neymiş ezan okuyor, namaz kılıyormuşuz topluca. Bir yılbaşı günü (Noel Baba Operasyonu) gaz maskeli robocopların hücumuna uğradık, arkadaşlardan biri seccadeye basmayın dediği için silah kullanmaya başladılar, Halil de, ben de yaralandık sırf bir dergi satın aldığı için yatan ve tahliyesine üç gün kalan hekim ağabeyimizi G-3 ile göğsünden vurup katlettiler yanımızda. Halil'in ıslak pamuklar arasında yeşerttiği bir fasulyesi vardı ezdiler postallarıyla.

KAPAT [X]

Hepimizi bir tarafa dağıttılar. Halil ile ikimizi Eskişehir'e yolladılar.

Açık öğretimde okuyordum cezaevi yakıldı, benim belgeler de gitti araya.

Bolu F Tipi rejimin aynasıydı sanki, cezaevi müdürü beni yere yatırtıp saçlarımı kırptırırken 'bak çocuk' dedi haşa, 'Burada Allah yok ona göre ha!'

Metris, Silivri derken AB uyum yasalarıyla saldılar dışarıya.

Bütün bunlar, şu an şükredecek ne çok şeyimiz olduğunu gösteriyor aslında.

28 Şubat'ı unutmamak lazım, bunlar hala güçlü ve aynı şeyleri yapmak için fırsat kolluyorlar açıkça.

İRFAN ÖZFATURA

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
'Baharın müjdecisi' leylekler Iğdır'a gelmeye başladı
'Baharın müjdecisi' leylekler Iğdır'a gelmeye başladı
ModaSelvim Tesettür Elbiseler
ModaSelvim Tesettür Elbiseler
Canlı yayında skandal! Rusya Ukrayna gerilimi diye 'oyun videosu' yayınlandı
Canlı yayında skandal! Rusya Ukrayna gerilimi diye 'oyun videosu' yayınlandı
NTV ile röportaj yaparken patlama oldu
NTV ile röportaj yaparken patlama oldu
'Size bu ülkede nefes almak bile haram' diyerek copladılar
'Size bu ülkede nefes almak bile haram' diyerek copladılar
'Babamızın mezarı açılsın otopsi yapılsın'
'Babamızın mezarı açılsın otopsi yapılsın'

Bu Habere Tepkiniz

Üst dereceli akademik kadrolara atamalar tasarruf tedbirlerine aykırılık teşkil eder mi?

Üst dereceli akademik kadrolara atamalar tasarruf tedbirlerine aykırılık teşkil eder mi?

Akademik kadrolara atamalarda hizmet süresi şartı aranmadığı için öğretim elemanlarının üst dereceli kadrolara atanması Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirlerine engel teşkil etmemektedir.
Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular başlıyor! İşte alım yapılacak kadrolar

Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular başlıyor! İşte alım yapılacak kadrolar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12.823 personel alımı sınav başvurularının 01 Mart 2022'de başlayacağını duyurdu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yargıtay'dan önemli karar: Kamu görevlisine şartlı rüşvet verilir mi?

Yargıtay'dan önemli karar: Kamu görevlisine şartlı rüşvet verilir mi?

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, gerçekleşme ihtimaline binaen şarta bağlı rüşvet sözleşmesinin yapılamayacağından suç tarihinde polis memuru olarak görev yapan sanık hakkında rüşvet suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu.
Danıştay İDDK, Emniyette re'sen emeklilikte 'keyfiliğe' vurgu yaptı

Danıştay İDDK, Emniyette re'sen emeklilikte 'keyfiliğe' vurgu yaptı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun son yayımlanan iki kararında, resen emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemlerde yaşanan keyfiliğe vurgu yapılmıştır.
26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı

26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı

26 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?

25 yıl hizmet tamamlanmadan emeklilik şartları nasıl olur?

Sosyal güvenlik işlemlerinde 25 hizmet yılı tamamlanmadan emeklilik kazanımı da mümkün olabilmektedir. Yazımızda bu konudaki değerlendirmelerimizi yapmaktayız.
Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor

Adalet Bakanlığı CTE, GYS ve UDS sonuçlarını 4 aydır açıklamıyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonuçlarını sözlü sınavın bitiminden itibaren 4 ay geçmesine rağmen henüz açıklamadı.
Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?

Rehber öğretmenlere nöbetçi belleticilik görevi verilebilir mi?

Belleticilik ve nöbetçi belleticiliğin tanımlarından aralarındaki tek farkın nöbetçi belleticinin gece de belletmenlik görevinin devam ediyor olması ortaya çıkmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat güncellemede yavaş davranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da yapılması gereken değişiklikleri hayata geçirmekte geç kalıyor
Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?

Öğrenciler, üniversitelerde akademik kurullara katılabilir mi?

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin temsilcileri akademik kurullara oy hakkı olmaksızın katılabilir!
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Masumlar Apartmanı 60.Bölüm 2. Fragmanı

Masumlar Apartmanı 60.Bölüm 2. Fragmanı

Masumlar Apartmanı 60.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü 1 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 44 sözleşmeli personel alım ilanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanı. Son başvuru tarihi 4 mart 2022
Haftanın fırsat ürünleri (28-05)

Haftanın fırsat ürünleri (28-05)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri