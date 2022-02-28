Müzakere öncesi kritik hareketlenme: 5 kilometrelik Rus konvoyu Kiev'e ilerliyor

Ukrayna-Rusya, müzakere konusunda anlaşsa da kritik hamleler gelmeye devam ediyor. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, elde edilen yeni uydu görüntülerinde, aralarında tankların da olduğu yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki büyük bir Rus kara kuvvetleri konvoyunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştığının görüldüğü açıklandı.

KONVOYY, IVANKİV ŞEHRİNİN KUZEYDOĞUSUNDA

Kiev'in 64 kilometre uzağında kaydedilen görüntülerde, konvoyun Ivankiv şehrinin kuzeydoğusunda olduğu ifade edilen açıklamada, konvoyun içinde, yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçlarının olduğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu uydu görüntülerinde Hostomel kentindeki Antonov Havalimanına yapılan hava saldırılarının yol açtığı hasarın da görüldüğü belirtildi.