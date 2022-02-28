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Rus ordusunun hızı kesildi! Vatan savunması tankları durdurdu

Ukrayna'yı işgalin 4. gününde Rus ordusunun hızı kesildi. Asker-sivil sokak sokak savaşan Ukrayna, işgal edilen bazı bölgeleri geri aldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra bize ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdiler. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir

Kaynak : Sabah
Eklenme : 28 Şubat 2022 08:10
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Rus ordusunun hızı kesildi! Vatan savunması tankları durdurdu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 4'üncü gününde asker-sivil sokak sokak savaşan Ukrayna Rus tanklarının ilerleyişini durdurdu. Çatışmaların en yoğun olduğu Harkov'da Rus askerleri sert bir savunmayla karşılaştı.

Hem asker hem sivil halkın direnişiyle Rus ordusu püskürtüldü ve kent Ukrayna'nın kontrolüne geçti. Kiev'in kuzeybatısındaki Irpin şehir Ukrayna ordusunca geri alındı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı sözcüsü Kiev'in batısının kontrol altına alındığını açıklayarak "Harkov'a giren araçların yarısını imha edildi. Düşman insiyatifi kaybetti ve Belarus müzakerelerine giderek bunu doğrulamış oldu" dedi.

Kiev şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı var. Şehrin çevresinde konuşlu birliklerden Rus askerlerinin olduğu bölgelere top atışları yapılıyor.

Yol boyunca sivillerin Rus birliklerin ilerlemesi durumunda onları şaşırtmak için tabelaları indirdiğini gördük. Ukrayna'nın silah dağıttığı gönüllü savacılar da olası bir işgal girişimini engellemek için kum torbalarıyla barikatlar kuruyordu.

Sokağa çıkma saatlerine denk geldiğimiz için giremediğimiz Kiev'e güvenli bir bölgede araç içinde sabahladıktan sonra ulaştık. Kiev'de 24 Şubat'tan beri 1'i çocuk 9 kişi öldürüldü.

SİHA ETKISI

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait çok sayıda hava aracının yanı sıra yakıt ve yağ taşıyan bir yük treninin imha edildiğini bildirdi. Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği de belirtildi.

Rus ordusuna ait hava araçlarının, Su-27'lerin yanı sıra S-300 ve Buk M-1 hava savunma sistemleri ile imha edildiği vurgulanan açıklamada, akaryakıt taşıyan bir yük treninin ise Bayraktar TB2 SİHA ekibinin başarılı çalışmasıyla imha edildiği kaydedildi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba "Rus ordusu peş peşe mağlubiyet yaşadıktan sonra ön şartsız görüşme yapabileceklerini bildirdi. Bu şimdiden Ukrayna için bir zaferdir" dedi.

EN GENÇ VEKİL DE SİLAHLANDI

Ukrayna'nın en genç milletvekili Sviatoslav Yuraş (26), başkent Kiev'i savunmak için silahlanıp sokağa çıktı. Yuraş, merkezdeki asker ve sivil direnişçileri gördükten sonra çatışmaların yaşandığı Kiev'in batı bölgelerine gideceğini söyleyerek, "Parlamentodaki yardımcılarımdan biri, oradaki savaşa liderlik ediyor.

Onun işine yaramaya çalışıyorum. Ben bir asker değilim ama bu herkesin savaşı. Halkımızın çoğu polis istasyonu önünde sıraya girerek ülkelerini korumak için silah alıyor. Büyükanneler yollardaki Rus askerlerine beddua mesajları gönderiyor" dedi.

İŞTE RUS ZIRHLILARININ BAYRAKTAR TB2 VURULDUĞU O AN CEHENNEME HOŞ GELDİN

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy Herson'da Bayraktar TB2 kamerasından, Rus zırhlıların vurulduğu anı paylaştı. Zalujnıy, 'Hayat veren Bayraktar neler yapıyor! Cehenneme hoş geldin' ifadelerini kullandı.

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