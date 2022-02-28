Dolar 13,80 TL'ye geriledi
Dolar, Rusya-Ukrayna savaşının 5. günü 28 Şubat 2022 sabahına 14,07 lira seviyesinde başlayan dolar, günü 13,80 TL seviyesine gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 18:03
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|13,8820
|13,8830
|13,8000
|13,8010
|Avro
|15,6020
|15,6030
|15,4900
|15,4910
|Sterlin
|18,5470
|18,6420
|18,4730
|18,5660
|İsviçre Frangı
|14,9530
|15,0270
|14,9970
|15,0720
|ANKARA
|ABD Doları
|13,8520
|13,9320
|13,7700
|13,8500
|Avro
|15,5620
|15,6420
|15,4500
|15,5300
|Sterlin
|18,4870
|18,6970
|18,4130
|18,6230