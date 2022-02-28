Türkiye'den Ukrayna'ya giden 2 tahliye otobüsü tipi nedeniyle Bulgaristan'da yoldan çıktı
Rusya'nın Donbass operasyonu üzerine, Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla başlatılan tahliye işlemleri için Türkiye'den Ukrayna'ya seyir halinde olan 2 otobüs, Bulgaristan'da şiddetli tipi nedeniyle yoldan çıktı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 08:47
Gurkovo bölgesinde kara saplanan iki otobüsün şoförleri, yetkilileri arayarak yardım istedi.
İstanbul'dan yola çıkıp Ukrayna'ya ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden otobüs şoförü Murat Gülmez, "Tipiden dolayı yol görünmüyordu. Tipi bizi aşağıya doğru attı." dedi.
Gülmez, 2 saattir yardım beklediklerini ve araçlarında maddi hasar bulunduğunu belirterek "Jantlarımız patlak, arabanın içi soğuk, dondurucu bir hava var burada" diye konuştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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