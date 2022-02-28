İhracatta kriz masası kuruldu

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın, turizmden gıdaya kadar hemen her sektörde Türkiye'ye yönelik etkileri somut olarak görülmeye başlandı. Ticaret Bakanlığı, TİM ve bütün sektörlerin temsilcileri ile bir araya gelerek ihracatta karşılaşılan sorunların çözümü için krizi masası kurdu.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), ihracat ve ithalat mallarını taşıyan ve yollarda bulunan TIR'ların karşılaştıkları sorunları çözmeye yönelik olarak da nakliyede kriz masası oluşturulduğunu, Rusya, Ukrayna, Belarus'a yönelik taşımaların durdurulduğunu açıkladı. Hazır giyim, konfeksiyon ve deri sektörlerinde sipariş iptalleri bildirilmeye başlandı. Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, "bölgede panik hali var. Siparişlerde iptal ve ertelemeler yaşanıyor" dedi. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten de, Ukrayna'dan ve Rusya'dan sipariş iptalleri geldiğini bildirdi.

İptallerin yanı sıra, tahsilat konusu da ihracatçıların önde gelen sorunları arasında bulunuyor. Açık hesap çalışan ihracatçılar, ödemelerin ötelenmeye başladığını belirtiyor. Rusya'ya getirilen SWIFT yaptırımı da yine ihracatçılarda tahsilat endişesine yol açtı. Yüksek miktarlarda gıda ürünleri ithalatının yapıldığı Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Bakanlık arz güvenliğini sağlamak amacıyla zeytinyağı, fasulye ve kırmızı mercimek ihracatına kısıtlama getirdi. Turizm sektöründe de yeni rezervasyonların durmasının ardından, yoğun olmasa da iptallerin gelmeye başladığı belirtiliyor.

İmam GÜNEŞ