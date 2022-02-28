Buğday fiyatları yaptırım haberleriyle sıçradı

Batılı ülkelerin Rusya'ya sert ekonomik yaptırımlar açıklamasının ardından buğday vadelileri Chicago'da yüzde 9 yükselişle 9,34 doları gördü. Mısırda yükseliş yüzde 5 olurken, soya da yüzde 4 artış kaydetti.

Rusya'nın başkent Kiev dahil Ukrayna'ya geniş çaplı saldırıda bulunması batı ülkelerini Rusya Merkez Bankası ile işlem yasağı ve swift sisteminden çıkarılmanın da dahil olduğu sert ekonomik yaptırımlara yönlendirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptırımlara nükleer caydırıcı güçlerini alarm durumuna geçirerek karşılık verdi.

Hafta sonu alınan karara göre Batılı devletler bir dizi Rus bankasını, bankalar arasında trilyonlarca dolarlık işlemin gerçekleştirilmesinde kullanılan swift mesajlaşma sisteminden çıkarılması konusunda anlaştı. Karar sonrası Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Rusya Merkez Bankası ile tüm işlemlerin yasaklanmasında anlaşıldığını duyurdu.

Avrupa Birliği ayrıca tüm hava sahasının Rus uçaklara kapatıldığını açıkladı ve Ukrayna'ya 450 milyon euroluk askeri yardım sağlamayı taahhüt etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu gelişmelerin gölgesinde ülkesinin nükleer caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirme emri verdi. Pentagon ise bu hamleyi "hesap hatası riskini yükselten gerginliği artırıcı bir adım" olarak yorumladı.

Kaynak: Bloomberg