Elektrik faturalarında indirim konutlara nasıl yansıyacak?

CNN Türk'ten Gülşen Çoşkun'un haberine göre;

Gözler elektrik faturalarında indirim çalışmasında. Yapılacak düzenlemenin 1 Mart'ta devreye girmesi bekleniyor. Özellikle mesken ve esnafa yönelik nasıl bir düzenlemenin hayata geçeceği merak ediliyor.

KONUT ELEKTRİĞİNDE FİYAT NE OLACAK?

Enerji Bakanı daha önce konutlarda 210 kilovatsaat altı tüketim için bir çalışma yapıldığını duyurmuştu. Mevcutta faturalar 210 kilovatsaate kadar olan tüketimde, kilovatsaat başına KDV dahil 1 lira 37 kuruştan hesaplanarak düzenleniyor. İşte çalışma bu 1 lira 37 kuruşa ne kadar indirim yapılabileceğini içeriyor. Burada yüzde 10 ila yüzde 15 arasında bir indirim yapılabileceği konuşulanlar arasında. Bunun dışında bir de KDV indirimi seçeneği de olur mu bu da merak ediliyor.

ESNAFA % 25 İNDİRİM NASIL UYGULANACAK?

Peki ya esnaf? Enerji Bakanı, "İndirimli tarifede yüzde 25 gibi bir indirim söz konusu olacak" demişti. İşte o yüzde 25'lik indirimin hangi formülle uygulanacağı üzerinde çalışılıyor. Farklı seçenekli çalışmalar bakanlığa sunuldu. Örneğin bu noktada kademeli tarifede 450 kilovatsaat limiti konuşuluyor. Bu meskendeki yüksek limit fiyatlamasına denk geliyor. Yani kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş. Ama düzenlemenin daha çok ticarethaneyi kapsaması için 450 kilovatsaat limitinin yükseltilebileceği de beklentiler arasında.

%10, %20, %30 İNDİRİM SEÇENEKLERİ ÇALIŞILDI

Esnafa yönelik çalışmada yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 30 indirim seçeneklerin bakanlığa sunulduğu ifade ediliyor. Bu seçeneklerin nasıl bir tablo ortaya koyduğu maliyetlerin hesabi da listelendi.

SON KARARI CUMHURBAŞKANI SÖYLEYECEK

Bu zamana kadar formüller EPDK ve Enerji Bakanlığı'nın toplantılarında ele alındı. Ama son sözü ve netleşen kararı ise Cumhurbaşkanı açıklayacak.