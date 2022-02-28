Van'da bir haftadaki terör operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 21-27 Şubat'ta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütleri PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.