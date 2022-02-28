İnşaattan 50 bin liralık metal kalıp çaldılar

Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir inşaattan yaklaşık 50 bin lira değerinde olduğu iddia edilen 120 adet metal kalıp çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen çalışma kapsamında, şüpheli 4 kişiden İ.D. ve H. D. yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık olayına karışan diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, ele geçirilen metal kalıplar inşaat sahiplerine teslim edildi.