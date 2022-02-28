Eskişehir'de 700 polisle asayiş uygulaması yapıldı
Eskişehir'de 700 polisin katılımıyla kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 10:48
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı ekipler, kent merkezini Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında denetim yaptı.
Ekipler, İsmet İnönü, Basın Şehitleri ve Sivrihisar caddeleri ile Porsuk Bulvarı'ndaki eğlence merkezlerini de denetledi.
Kentin girişlerinde arama noktaları oluşturan ekipler, bazı araçları kontrol etti.
Denetimlerde 168 iş yerinden 8'iyle ilgili, kanunlara riayet edilmediği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.
Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutulan 7 bin 605 kişiden haklarında arama kararı bulunan 4'ü gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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