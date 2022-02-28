Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide vaka yoğunluğu İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. Amasya vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Şubat 2022 10:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştı
COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.
Amasya 1961,64 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin. pic.twitter.com/oQv6l88gnLDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022
Vakaların en çok arttığı 10 il
12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralandı:
Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin.Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız