AK Parti'li Çelik: 28 Şubat zihniyetinin uygulamaları ortadan kaldırılmıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele, milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir.

Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır" dedi.

Çelik, 28 Şubat'ın insan haklarına saldırıların ve demokrasi düşmanlığının yıl dönümü olduğunu belirterek, "Milli iradeyi örgütlü şekilde gasbettiler. Millet iradesine el koydular. Gençleri kendi ülkelerinde sürgüne gönderdiler. Darbeci zihniyet Türkiye'ye düşmandır. Vesayet zihniyeti milletimize karşı kötülük üretme şebekesidir. Bu zihniyet 28 Şubat'ta sembolleşen kötülükleri Türkiye'ye yaptı. Milletimizin haklarına düşmanca davrandı. Binlerce gencin dünyası karardı. Cumhurbaşkanı'mızın başbakanlığı döneminden bugüne verdiğimiz mücadele milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir. Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti ile 28 Şubat zihniyetinin milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırılmıştır" dedi.