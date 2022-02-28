Bakan Nebati: AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Nebati Türkiye'nin büyüme performansıyla 2021 yılında G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduğunu belirtti.

Bakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ekonominin 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdüğünü hatırlatarak "Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti. Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk.

Türkiye Ekonomi Modeli ile dengeli ve istikrarlı büyüme eğilimini devam ettireceğiz. Yüksek istihdam sağlayan katma değerli büyüme hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.