Şarampole devrilen otomobildeki 3 sağlık çalışanı yaralandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 sağlık çalışanı yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 13:05
Fatih E'nin (36) kullandığı 48 ADT 146 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Çukurincir mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile sağlık çalışanları Elif B. (28) ve Medine Y. (35) yaralandı.
Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız