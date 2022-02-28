Köpeğin saldırısına uğrayan kadın çocuğunu bırakıp kaçtı
İzmit'te başıboş bırakılan tasmalı bir köpek, kucağında çocuğu bulunan bir kadının üzerine doğru atladı. Kadın çocuğunu bırakıp koşarak kaçarken, çevredekiler çocuğun üzerine atlayan köpeği çekerek uzaklaştırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Şubat 2022 14:07
GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ
Yaşanan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin köpeği sevdiği, köpeğin daha sonra karşı kaldırıma geçtiği, bir kadının koştuğu, kucağında çocuğu olan kadının ise çocuğunu düşürüp olay yerinden uzaklaştığı, köpeğin yerdeki çocuğun üzerine atladığı ve çevredekilerin çocuğu kurtardığı anlar yer aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız