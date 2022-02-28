Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 53 milyon 97 bin 455 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 123 milyon 344 bin 223 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 660 lira 96 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 5 milyon 497 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 950 lira 79 kuruş, satış fiyatı 9 bin 371 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 185 milyon 133 bin 772 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 183 milyon 540 bin 74 metreküp olarak kayıtlara geçti.