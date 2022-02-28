Diyarbakır'da su dolu çukura düşen iki çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde su dolu çukura düşen iki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 14:43
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan aileleriyle Silvan'ın kırsal Alibey Mahallesi'nde yaşayan dedelerinin evine giden Zilan Orcan (3) ve kuzeni Melik Amed (2) avluda oyun oynamaya başladı.
Bir süre sonra çocuklardan haber alamayan aile fertleri onları evin çevresinde aramaya başladı.
Dede, torunlarının evin yakınındaki su dolu çukura düştüğünü gördü.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan çocuklar Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edilen iki kuzen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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