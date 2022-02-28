İbrahim Kalın, Putin'in danışmanı ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ile telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde Ukrayna'daki savaş ve Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ele alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 18:39
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Kalın-Uşakov görüşmesinde, Ukrayna'daki savaş ve Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ele alındı.
Diplomatik girişimlerin sonuç vermesi ve ateşkes müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasının, bölgenin barış ve istikrarı açısından önemine vurgu yapılan görüşmede, çatışma ve gerginlik ortamının bir an önce sonlandırılması için ortak çabaların arttırılması konusunda mutabık kalındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız