Ölen hayvanlar yakılacaktı, tepkiler nedeniyle ihaleden vazgeçildi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, sosyal medya üzerinden "ölü yakma fırını" olarak adlandırılan krematoryum ihalesinin kamuoyunun büyük tepkisinden dolayı vazgeçildiğini açıkladı. Başkan Selvitopu yaptığı açıklamada, "Sokakta yaşayan sahipsiz can dostlarımızın çeşitli nedenlerle yaşamlarını yitirmeleri durumunda ölü bedenlerinin yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde, bilimsel yöntemlerle bertarafı için alınması düşünülen krematoryum ünitesiyle ilgili kamuoyunda hassasiyet oluştuğu gözlenmiştir. Bu nedenle ünite alım işleminden vazgeçilmiştir" denildi.