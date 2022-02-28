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MEB ve DASK'tan deprem bilinçli nesiller için iş birliği

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile birlikte yürüttüğü "Dersimiz Deprem Yaşasın Önlem" projesi kapsamındaki bilinçlendirme çalışmalarına 1-7 Mart Deprem Haftası'nda yeni bir ayak ekledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Şubat 2022 21:31
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MEB ve DASK'tan deprem bilinçli nesiller için iş birliği

İlkokul 4. sınıf öğrencileri için düzenlenen proje, deprem ve zorunlu deprem sigortası bilinci olan nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor.

DASK, 25 ildeki toplam 500 okulda eğitim gören 70 bin 4. sınıf öğrencisine doğrudan erişerek etkinliklerin yapılması için materyal desteği de veriyor. "dask.gov.tr" adresinde ve DASK Türkiye Youtube kanalında yayına giren içeriklerden ise tüm öğretmenler yararlanabiliyor.

Eğitim bilimleri, deprem ve psikoloji alanında uzman akademisyenler tarafından tasarlanan sınıf içi eğitim içerikleri ile öğrenciler, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri birlikte konuşarak ve uygulayarak öğrenme imkanı buluyor. DASK, Dersimiz Deprem Yaşasın Önlem projesiyle iki yılda 4 bin 800 öğretmen ve 130 bin öğrenciye doğrudan ulaştı.

"Salgın nedeniyle projeye ara verilmişti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Koordinatörü Erdal Turgut, MEB ile birlikte yürüttükleri "Dersimiz Deprem Yaşasın Önlem" projesini ilk kez 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde uyguladıklarını belirterek, "İlk yıl 10 ilden 350 öğretmene eğitmen eğitimi vermiş, onların kendi okullarında bu eğitimi yaygınlaştırmasıyla toplamda 2 bin 300 öğretmene 60 bin öğrenciye doğrudan ulaşmıştık. Maalesef 2020-2021 eğitim öğretim döneminde salgın nedeniyle projemize zorunlu bir ara verdik" ifadelerini kullandı.

"70 bin öğrenciye ulaşılacak"

Bu yıl Deprem Haftası'nda projeyi yeniden başlatmaktan çok memnun olduklarını aktaran Turgut, şunları kaydetti:

"20 ildeki 500 okuldan, 2 bin 500 öğretmene ve 70 bin öğrenciye doğrudan ulaşacağız. Aynı zamanda dileyen tüm öğretmenler Youtube kanalımız ve web sitemizden proje materyallerine ulaşarak sınıfta öğrencileriyle birlikte deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası etkinliklerini uygulayabilecekler. Dersimiz Deprem Yaşasın Önlem projesi kapsamındaki çalışmalar yıl boyunca devam edecek. Projemizin içeriklerini eğitim bilimleri, psikoloji, deprem alanlarında uzman akademisyenler hazırlıyor. Önce öğretmenlerimizi bu konular hakkında güçlendiriyor, sonra öğrencileri eğitiyoruz.

Amacımız, bu projenin tüm ayaklarını tamamlayıp kendi kendine çalışır bir hale getirmek. Deprem ve Zorunlu Deprem Sigortası bilinci yüksek bir ülkeye dönüşmekte bu projemizin kilit rol oynayacağına inanıyorum. DASK'ın hedefi yüzde 100 sigortalılık. Eğitimlerini tamamlayarak 'DASK Kahramanı' unvanını kazanan öğrencilerimiz, aileleri ve çevreleriyle bilgilerini paylaşarak bizi bu hedefe yaklaştıracak."

Eğitimi alan öğrenciler "DASK Kahramanı" unvanını alacak

İlkokul 4. sınıf Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Görsel Sanatlar derslerinde uygulanacak şekilde tasarlanan eğitimlerde öğrenciler, deprem hazırlık planının nasıl yapıldığını, çök-kapan-tutun hareketini ve deprem tatbikatında dikkat edilmesi gerekenleri, deprem çantasına neler konduğunu, Zorunlu Deprem Sigortası'nın depreme karşı finansal bir önlem olduğunu öğrenecek. Akrostiş yazmaktan slogan bulmaya, resim çizmekten deprem köşesi tasarlamaya ve depremin kendilerinde ne hissettirdiklerini konuşmaya kadar pek çok etkinlik yapacak. Eğitimleri tamamlayan öğrenciler "DASK Kahramanı" unvanını alacak.

Dersimiz Deprem Yaşasın Önlem projesi kapsamında 1-7 Mart Deprem Haftası'na özel tasarlanan etkinliklerin anlatıldığı videolar, Öğretmen Yönerge Kitapçığı ve Öğrenci Kitapçığı'na "dask.gov.tr" adresindeki Sosyal Projeler sekmesinden ve DASK Türkiye Youtube kanalından ulaşılabiliyor.

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