Mesleki eğitim yeni yeni toparlanıyor
Mesleki eğitim yeni yeni toparlanıyor
ABD'den Montrö açıklaması: Türkiye karar verecek
ABD'den Montrö açıklaması: Türkiye karar verecek
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi
Eski Başbakan Tansu Çiller: 28 Şubat'ta ailemle tehdit edildim
Eski Başbakan Tansu Çiller: 28 Şubat'ta ailemle tehdit edildim
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği Yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği Yayımlandı
207 yıldır tarafsız olan İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşında tarafını seçti
207 yıldır tarafsız olan İsviçre, Rusya-Ukrayna savaşında tarafını seçti
Elektrikte yeni tarife yarın başlıyor
Elektrikte yeni tarife yarın başlıyor
Görev başındaki hekime baba-oğul dayağı
Görev başındaki hekime baba-oğul dayağı
Jandarmanın motosikletli kadın astsubayı trafikte yoğun mesaide
Jandarmanın motosikletli kadın astsubayı trafikte yoğun mesaide
'TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz'
'TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz'
İtalya'ya gidemeyen Rus yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi
İtalya'ya gidemeyen Rus yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi
UEFA ve FIFA'dan Rusya Milli Takımı ve kulüplerine men
UEFA ve FIFA'dan Rusya Milli Takımı ve kulüplerine men
Elektrik tarifelerine yeni düzenleme ve KDV indirimi
Elektrik tarifelerine yeni düzenleme ve KDV indirimi
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Erdoğan: Montrö'nün verdiği yetkiyi kullanma kararındayız
Erdoğan: Montrö'nün verdiği yetkiyi kullanma kararındayız
Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri sona erdi
Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri sona erdi
Benzin ve motorine indirim, LPG'ye de zam yapıldı
Benzin ve motorine indirim, LPG'ye de zam yapıldı
Savaş, halde bu ürünlerin fiyatını yüzde 30 düşürdü
Savaş, halde bu ürünlerin fiyatını yüzde 30 düşürdü
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
Ekonomistler, büyüme rakamlarına ne dedi?
Ekonomistler, büyüme rakamlarına ne dedi?
Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
Şehit kuzeninin isminin verildiği hastaneye başhekim oldu
2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Nebati: AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk
Bakan Nebati: AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk
'Milletimiz darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmayacaktır'
'Milletimiz darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmayacaktır'
İstanbul'da 7 ilçede 18 saatlik su kesintisi
İstanbul'da 7 ilçede 18 saatlik su kesintisi
Prof.Dr.Özlü: Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor!
Prof.Dr.Özlü: Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor!
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede
Vaka haritası açıklandı: Amasya zirvede
Büyüme rakamları açıklandı
Büyüme rakamları açıklandı
Tüketici beklemede, ikinci el otomobilde indirimi düşlüyor!
Tüketici beklemede, ikinci el otomobilde indirimi düşlüyor!
Ana sayfaHaberler Eğitim

Mesleki eğitim yeni yeni toparlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, liseler arası başarı farkının 28 Şubat'ın mirası olduğunu söyledi. Özer, "28 Şubat'la meslek liseleri iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı yetiştirmekten uzaklaştı. Mesleki eğitim yeni yeni toparlanıyor, rayına girmeye başladı" dedi

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 01 Mart 2022 07:30
Yazdır
Mesleki eğitim yeni yeni toparlanıyor

Lisede başarı farkı 28 Şubat'ın mirası: Mesleki eğitim yeni yeni toparlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aralarında Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan'ın da bulunduğu gazeteci ve yazarlara açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve yazarları ile buluştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özer, 28 Şubat'ın eğitim sistemine verdiği zararları anlattı. İşte Özer'in konuşmasından satır başları:

EĞİTİMDE DEVRİM DÖNEMİ

Siz bir taraftan fiziksel yatırımlar yapacaksınız, bir taraftan anti demokratik uygulamaların hasarlarını tamir edeceksiniz. Başörtüsü problemini ortadan kaldıracak, 28 Şubat'ın yol açmış olduğu, din öğretimi ve mesleki eğitimde oluşturduğu travmanın hasarlarını tedavi edeceksiniz.Kolay bir şey değil. Gelinen nokta çok iyi ama gitmemiz gereken çok yol var.

MESLEK LİSELERİ BİTİRİLDİ

Katsayı uygulaması basit bir uygulama gibi gözüküyor. Katsayıdan dolayı bu okullara başarılı öğrenci gitmez oldu. Bu defa bu liseler, akademik olarak başarısız öğrencilerin kümelendiği liselere dönüştü. Meslek liseleri iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı yetiştirmekten uzaklaştı. Ekonomik kalkınma için gerekli insan kaynağı yetişemedi. Okullar arası başarı farkı maksimum seviyeye ulaştı. Yıllardır şikayet ettiğimiz o liseler arası başarı farkı 28 Şubat'ın mirasıdır.

DAHA YENİ RAYINA GİRİYOR

Mesleki eğitimdeki, imam hatiplerdeki o travma, liseler arası başarı oranlarında ortaya çıkan problemlerin giderilmesi için dünya kadar proje, dünya kadar enerji harcandı. Bunlar yaşanmamış olsa bugün eğitimde çok daha farklı bir noktada olurduk. Mesleki eğitim yeni yeni toparlanıyor, yeni yeni rayına girmeye başladı.

Ukrayna'dan gelenler ne olacak?

Ukrayna'dan gelecek Türk öğrencilerin sorulması üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kapasitemiz çok güçlü. Bizim organizasyon kapasitemiz de çok güçlü. Hemen bir program düzenleyip onları eğitime dahil edebiliriz" cevabını verdi.

Matematik artık korkulu rüya değil

9 Mart'ta matematikle ilgili seferberlik başlatacaklarını duyuran Mahmut Özer, "Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor. Bu yöntemi değiştirip, korkulu bir rüya değil severek, öğrendiği şeyleri yaşama da adapte edecek bir öğrenme süreci oluşturacağız" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
'TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz'
'TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz'
MEB ve DASK'tan deprem bilinçli nesiller için iş birliği
MEB ve DASK'tan deprem bilinçli nesiller için iş birliği
2021-YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2021-YDUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
2021-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
YDS/1 başvuru için son gün uyarısı
YDS/1 başvuru için son gün uyarısı
Okul öncesi eğitim seferberliğinde 2 bin 109 anaokulunun planlaması tamamlandı
Okul öncesi eğitim seferberliğinde 2 bin 109 anaokulunun planlaması tamamlandı

Bu Habere Tepkiniz

Ek gösterge savaşları nasıl bitecek?

Ek gösterge savaşları nasıl bitecek?

Geldiğimiz noktada ek gösterge konusunda memurlar ve diğer kamu görevlileri arasında büyük bir beklenti bulunmaktadır. Bir tarafta ek göstergeden yararlanamayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli ek gösterge hakkı isterken, diğer tarafta ille de 3600 isteyen çok geniş bir kesim bulunmakta. 3600 ve üzeri ek göstergeli personel de bu durumdan yararlanıp ek göstergelerini artırma peşinde.
1. derecedeki öğretmen uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanır mı?

1. derecedeki öğretmen uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanır mı?

7354 sayılı Kanun uyarınca, 1. derecedeki öğretmen, uzman öğretmen olduğunda bir dereceden yararlanabilecek mi?
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi-karti/sorgulama?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=yillik-aidatsiz-kredi-kartlari
Tüm sözleşmeli personel alımları merkezi olmalı!

Tüm sözleşmeli personel alımları merkezi olmalı!

Kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması, devletin vermiş olduğu istihdam hakkının sağlıklı bir şekilde uygulanması ve gider kalemlerinin azaltılabilmesi için belirli bir takvime bağlanmış merkezi sözleşmeli personel alım yönteminin benimsenmesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İkinci şark görevine giden polisler emniyeti bekliyor

İkinci şark görevine giden polisler emniyeti bekliyor

Henüz ilk şark görevine gitmeyen personel varken ikinci şark görevine giden personelin açtığı davalar sonuçlarına rağmen Emniyetin bir işlem yapmadığı belirtilmektedir.
Üst dereceli akademik kadrolara atamalar tasarruf tedbirlerine aykırılık teşkil eder mi?

Üst dereceli akademik kadrolara atamalar tasarruf tedbirlerine aykırılık teşkil eder mi?

Akademik kadrolara atamalarda hizmet süresi şartı aranmadığı için öğretim elemanlarının üst dereceli kadrolara atanması Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirlerine engel teşkil etmemektedir.
Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular başlıyor! İşte alım yapılacak kadrolar

Adalet Bakanlığı personel alımına başvurular başlıyor! İşte alım yapılacak kadrolar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlığa alınacak 12.823 personel alımı sınav başvurularının 01 Mart 2022'de başlayacağını duyurdu.
Yargıtay'dan önemli karar: Kamu görevlisine şartlı rüşvet verilir mi?

Yargıtay'dan önemli karar: Kamu görevlisine şartlı rüşvet verilir mi?

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, gerçekleşme ihtimaline binaen şarta bağlı rüşvet sözleşmesinin yapılamayacağından suç tarihinde polis memuru olarak görev yapan sanık hakkında rüşvet suçundan verilen mahkumiyet kararını bozdu.
Danıştay İDDK, Emniyette re'sen emeklilikte 'keyfiliğe' vurgu yaptı

Danıştay İDDK, Emniyette re'sen emeklilikte 'keyfiliğe' vurgu yaptı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun son yayımlanan iki kararında, resen emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemlerde yaşanan keyfiliğe vurgu yapılmıştır.
26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı

26 Şubat 2022 tarihli atama kararnameleri yayımlandı

26 Şubat 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Masumlar Apartmanı 60.Bölüm 2. Fragmanı

Masumlar Apartmanı 60.Bölüm 2. Fragmanı

Masumlar Apartmanı 60.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü 1 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (28-05)

Haftanın fırsat ürünleri (28-05)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri