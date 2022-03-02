Ortaokulda temizlik görevlisi eşini öldüren zanlı tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Sincan'da saklandığı adreste yakalanan katil zanlısı Mehmet Kuyar (33), emniyetteki işlemlerinin ardından Batı Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Kuyar, eşi Gülsüm Kuyar'ın boşanmak istediğini ama kendisinin istemediğini, bu yüzden sorun yaşadıklarını kaydetti.

Olay günü konuşmak için eşinin hizmetli olarak çalıştığı okula gittiğini anlatan Kuyar, eşiyle tartışmaya başladıklarını, bunun üzerine sinirlendiğini ve yanında getirdiği bıçağı çıkartıp saldırdığını beyan etti.

Kuyar, olay yerinden kaçtığını, sokaklarda yattığını, kimseden yardım almadığını, daha sonra da emniyet birimlerince yakalandığını anlattı.

Kuyar hakkında eşinin şikayeti üzerine koruma tedbiri ve 6284 sayılı kanun kapsamında güvenlik tedbiri uygulandığı, tedbir kararının aile hakimliği tarafından onaylandığı ve kararın şüpheliye bildirildiği öğrenildi.

Maktulün hem polise hem adliyeye yaptığı müracaatlarda, eşinin cebir ve şiddet uyguladığına dair beyanının olmadığı, geçimsizlik ve ekonomik sebeplerden dolayı evden gitmesinin gerektiğini bildirmesi üzerine Kuyar hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verildiği kaydedildi.

Savcı, ifadesini aldığı şüpheliyi, "kasten öldürme " suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, sorgu sonucunda Kuyar'ın tutuklanmasını kararlaştırdı.

Sincan ilçesinde 21 Şubat 2022'de bir ortaokulda temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülsüm Kuyar, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 33 yaşındaki eşi Mehmet Kuyar tarafından bıçaklanmış; zanlı, olay sonrası kaçarken Gülsüm Kuyar hayatını kaybetmişti.