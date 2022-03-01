Suriyelilere kapanan kapılar, Ukraynalılara açıldı!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası 500 binden fazla Ukraynalı, komşu ülkelere giderken, Batı ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. Akdeniz'de ölüme terk edilen, Yunanistan tarafından botları batırılan, işkence gören Suriyeli ve Afgan mültecilere sessiz kalan Avrupa ülkeleri, Ukraynalı mültecilere üç yıl oturma izni verileceğini duyurdu. AB Komisyonu Üyesi Ylva Johansson, geçici koruma altına alınan kişilere koruma süresi boyunca oturum izni verileceğini, iş, barınma, sağlık ve eğitim imkanlarından faydalanmalarının sağlanacağını ifade etti.

SURİYELİLERE TERÖRİST BENZETMESİ

Batı'nın mülteciler arasında yaptığı ayrım, açıklamalarda da kendini gösterdi. Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Ukraynalı mültecileri "Bunlar Avrupalı insanlar" derken Suriyeliler için 'terörist' benzetmesinde bulundu. Batı, Suriyeli mülteciler gibi Afgan mültecilere de kapıları kapamıştı. Geçtiğimiz yıl, Taliban güçlerinin Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Avrupa'da bir panik havası oluşmuştu. AB, Afganistan kaynaklı potansiyel göç krizine karşı kampların oluşturulması ve Pakistan, Türkiye ile İran arasında yeni işbirliği anlaşması yapılması gibi teklifleri gündeme getirmişti.

BOŞNAKLAR: BİZ DE MAVİ GÖZLÜYÜZ

Avrupalı gazeteciler de ülkelerinin ırkçı yaklaşımına paralel açıklamalarda bulunurken, buna en anlamlı tepki Bosna savaşı sırasında Avrupa'nın tutumuna dikkat çeken gazeteci Emine Şeçeroviç Kaşlı'dan geldi. Kaşlı "Ukrayna'daki savaşı anlatan bir yabancı gazeteci de demiş ki 'Benim için çok duygusal. Sarı saçlı, mavi gözlü insanlar öldürülüyor.' Bundan sonra Boşnaklar olarak kendimizi öyle savunacağız. Biz de sarı saçlı, mavi gözlüyüz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, insan haklarının dini, dili, ırkı ve renginin olmayacağını söyleyerek "İnsan haklarına bakış yeryüzünün belirli coğrafyaları ile kısıtlanamaz. Bu bir acziyettir, zavallı bakış açısıdır. O zaman tek meseleniz İslam ve Müslümanlar mı? Böyle olmamalı" dedi.

AFRİKALI ÖĞRENCİLERE IRKÇI MUAMELE

Ukrayna'dan gelenler için Polonya'da konforlu yataklar ve kışlık çadırkentler oluşturulurken Afrikalı öğrenciler ırkçı muameleye maruz kaldı. Ganalı öğrenci Akwesi Ebenezer "Sınırda çok fazla ırkçılığa maruz kaldık. Çocuklar bile bizi azarladı. Hatta biri 'Siz Afrikalılar ülkenize dönün ve köle olmaya devam edin' dedi. Trenlere binerken kadın ve çocukların öncelikli olduğunu söylediler ama Afrikalı kadınları almadılar" dedi.