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Kuşat ve yok et taktiği tutmadı

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etme planı istediği gibi gitmiyor. Cephede farklı bir manzara ile karşılaşan Rusya lideri Vladimir Putin'in 'Kuşat ve yok et' taktiği karşılık bulmuyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 01 Mart 2022 08:10
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Kuşat ve yok et taktiği tutmadı

Putin yönetimindeki Rusya 'Sahada istediğini neden alamadı' sorusunu irdeledik. Ukrayna ordusundan emekli Albay Aleksandr Vitovska, 5 günlük muharebe döneminde 900'den fazla Rus askerinin cepheden firar ettiğini söyledi. Vitovska, bu askerlerin çoğunluğunun yüzbaşı ve binbaşı rütbesinde komutanlardan olduğunu belirtti. Kiev'de yaşayan Eski Azerbaycan ordusu generali Fehmin Hacıyev ise "Rus savaş stratejisi Ukrayna'da çöktü. Yanlış bir planla girdikleri sahada tüm psikolojik üstünlüğü kaybetmekle birlikte ordu tüm lojistik alt yapıları kayboldu. Tanklara yakıt ve silah, askerlere yiyecek temin edemiyorlar" diye konuştu.

ÜÇ GÜNDE BİTİRECEKTİ!

Ukraynalı emekli asker Aleksandr Vitovska Rusların en büyük yanılgısının Ukrayna ordusunu 2014 yılındaki gibi görmeleri olduğuna dikkat çekti. Vitovska şunları söyledi: Bizim 2014'te telsiz iletişim kanalımız dahi yoktu. SSCB'den kalan el bombalarımızın yüzde 90'e patlamadı. Tanksavar füzelerimizin hiç birini ateşleyemedik. Ancak şu an bambaşka bir Ukrayna ordusu var. Savunan taraf olması hasebi ile elde ettiği artılar yanında taktik-strateji üstünlüğü de bizde. Savaş öncesi 60 bin kişi sivil direnişi örgütleme amaçlı sıkı bir eğitimden geçti ve tüm şehirlere dağıtıldı. Ayrıca 400 bin kişilik deneyimli Ukrayna askeri çatışmalarda kritik rol oynuyor. Ruslar tüm planlarını tıpkı Gürcistan ve Kırım'da olduğu gibi 3 günde tüm ordunun teslim olması üzerine kurdu. Şu an yaşadıkları sıkıntıların başında bu taktik hata geliyor. Rus ordusunun donanması dahil ciddi bir çürüme de yaşanıyor.

ORDUSU ÇOK ABARTILDI

Suriye, Gürcistan ve Çeçenistan'da ezici üstünlük kuran Rus ordusu gereğinden fazla abartıldı. Putin bu nedenle Ukrayna'nın silahlı gücünü ve halkını küçümsedi. Hatta o kadar ileri gittiler ki yaşanan işgal girişimine savaş değil 'özel operasyon' dediler. Daha önce işgal nedeni olarak cihatçılığı, terörizmi bahane etmişlerdi bu sefer Nazi gerekçesini öne sürdüler ve ilk kırılma burada yaşandı. Çeçenistan'ın nüfusu 1 milyon, Gürcistan'ın ise 4 milyon. Suriye'de ise karşısında eğitimsiz, dağınık bir gruplar vardı ve ellerinde uçak ve gelişmiş füzeler yoktu. Ukrayna'da ise 45 milyon kişi var ve bu işgale karşı halk ordu ile birlikte durdu ve kenetlendi. Sonuçlar ortada.

UKRAYNA'DA DURUM FARKLI

Rus askerler galibiyeti kesin gördüğü bir savaşa alıştı. Yani havadan, denizden, karadan atılan füzelerle yok edilen direnç sonrası sahaya dahil olmaya. Şu an hem düzenli bir ordu hem de köyünü, kasabasını savunan bir bilinç var karşılarında. İlk gün başlayan şok bombardıman dalgası ile Ukrayna'da altyapıyı çökertme, ardından kuşatma kalkanı oluşturma ve şehirleri felç ederek teslim almayı hedefleyen bir strateji izlediler. Bu tutmadı.

TANKLARINI BOZUYORLAR

Uzun yıllar Ukrayna'da yaşayan İsmail Hacıoğlu "Rus askerler verilen emri yerine getirmemek için tank vb. araçlarını bozup yolda yakıtlarını boşaltıyor. Ayrıca yakalanan askerler ifadelerinde kendilerine Rusya'da bir ev vadedildiğini ancak hiç birinin bu bataklıktan çıkmaya inanmadığını söylüyor" dedi.

EMİR KOMUTADA BÜYÜK ZAAF

Kiev'de yaşayan emekli Azerbaycan ordusu generali Fehmin Hacıyev ise Rus ordu yapısına dair ilginç bilgiler paylaştı. Hacıyev'e göre Rus ordusunda üst düzey disiplin zaafı yaşanıyor. Ortaya çıkan hatalar silsilesinde kurmay kademesinin savaş tatbik planlarının önemli yer tuttuğuna vurgu yapan Hacıyev 'çöktü' dediği işgal stratejisine dair şunları anlattı: Rus ordusunun ikinci büyük zaafı, saha istihbarat yetersizliği. Askeri olduğu kadar sivil yapıya dair ihtiyaç duydukları bilgiler doğru bir biçimde toplanıp analiz edilememiş. Birkaç saatlik şok dalgasına hem ordunun hem de sivillerin teslim olacağı kabulü ile orduyu yaymak bir tür intihar olur. Sivil yerleşim birimlerine giren zırhlı birlikleri ikinci ve üçüncüler desteklemeli idi. Üçüncüsü ise lojistik ağ. Şu an Rus ordusunun akaryakıt, gıda ve cephane temin-tedarik sistematiği tıkanma noktasında. Askerler birçok yerde bankaları, marketleri, evleri yağmalıyor. Telsiz konuşmaları ve sağ yakalanan esirlerin anlattıklarına göre emir komuta zincirinde de büyük sıkıntı var. Tüm bunlar ortaya çıkan sonucu yeterince açıklıyor. Rusya sınırları dahilinde yaşayan on binlerce Türk soylu en ön cephede savaştırılıyor. Çeçen taburlara ek olarak Rus ordusu bünyesinde Başkurdistan, Çuvaşistan, Saka ve Dağıstan'dan getirilen ve en ön cephede savaştırılan Türk soylu asker sayısı 40 binden fazla. 1 hafta içerisinde Rus ordusunda firar olayları ve teslim olan asker görüntüleri artacak.

"RUSYA 5 BİN 300 ASKER KAYBETTİ"

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin son 4 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi verdi. Rus güçlerinin 5 bin 300 civarında asker kaybettiğini bildiren Malyar, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank, 816 zırhlı araç, 74 top ve 2 gemiyi imha ettiğini belirtti. Malyar, Rus güçlerin ayrıca bir BUK uçaksavar, 21 Grad roketatar sistemi, 291 araç, 60 yakıt aracı, 5 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiğini, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediğini kaydetti.

YILMAZ BİLGEN

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