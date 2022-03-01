Salgında egzama iki kat arttı

Hayatımızı iki yıldır esir alan koronavirüs salgını deri sağlığımızı da bozdu. Kovid- 19'dan korunmak için el hijyeni önemli. Bu nedenle ellerin sürekli alkol bazlı dezenfektan ve kolonya gibi ürünlerle yıkanması hafif veya şiddetli tahrişe yol açarak egzama gibi deri hastalıklarının oluşmasına veya mevcut olanların alevlenmesine neden oldu. Deride bu durum ciltte kaşıntı, kızarıklık, kuruluk, pullanma ve kepeklenme oluşturabiliyor. Ayrıca kişide egzama varsa belirtiler daha da şiddetlenebiliyor, sulanan ve kabuklanan kabarcıklar ile daha geniş bir alana yayılım gözlemlenebiliyor. Dermatoloji uzmanları, "Pandemi de egzama vakaları arttı. Eskiden daha çok ev hanımlarında rastladığımız egzama hastalığı şimdi neredeyse 10 kişiden 7'sinde görülüyor" dedi. İşte egzamaya karşı öneriler:

PROF. DR. ZEKAYİ KUTLUBAY Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Dermatoloji Uzmanı

Cilt bariyerinin korunmasını sağlayan ürünler kullanılabilir

Hijyen tabii ki önemli ama kullanılan solüsyonlar derinin üst tabakasını yani bariyer tabakasını bozuyor. Alerjen maddeler deri altına girdiğinde, pullanma, kuruluk ile birlikte sulanan, kabuklanan kabarcıklar da artıyor. Deriyi koruyan ürünler kullanmalıyız. Bunlar, nemlendirme sağlayan hyaluronik asit içeren ürünler olmalı. Vitamin ile seramid içeren, kuruluğu azaltıp cilt bariyerinin korunmasını sağlayan ürünler de kullanılabilir.

DR. ALBORZ MOSHFEGHİ Avrupa Şafak Hastanesi Dermatoloji Uzmanı

Nemlendiren kalıp sabun kullanın

Egzama bir deri iltihaplanması hastalığı. Salgın döneminde alkol bazlı ürünler, dezenfektan veya kolonya kullanıyoruz. Bu da cildimizin bariyerini eritiyor. Yağ hücrelerinin azalması ve kuruluk nedeniyle de egzama artıyor. Pandemide artan stres de tetikleyici. Egzama vakaları salgında iki kat arttı. Mutlaka nemlendirme özelliği fazla kalıp sabunlar kullanmalı. Çünkü en önemli tedavi cildin iyi nemlendirilmesi.

GÜL KİREKLO