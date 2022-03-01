Kadının beyanı esas mıdır?

Tezel'in haberinin ilgili kısmı:

KADININ BEYANI ESAS MIDIR?

Bursa'da üniversite öğrencisi Derya Y., erkek arkadaşının aracılığıyla tanıştığı 2 çocuk babası H.D.'nin kendisini zeytinliğe götürüp deodorant şişesiyle tecavüz ettiğini iddia etmişti.

Ve 18 yıl hapis istemiyle yargılanan şüpheli H.D'nin davasında karar önceki gün açıklandı.

HTS (geçmişe dönük iletişim trafiği) kayıtlarında, olay günü telefon sinyallerinden, Derya Y.'nin Görükle Mahallesi'nde, H.D.'nin ise Mudanya'da olduğu ortaya çıktı.

Derya Y.'nin çelişkili ifadeleri ve taraflar arasında daha önceden husumet bulunmasını da dikkate alarak, H.D.'nin beraatine karar verildi.

Bazen bu tip davalarda tutuksuz yargılama yapılınca sosyal medya ayağa kalkıyor.

Bu iğrenç iftira yüzünden H.D.'nin hapis yattığını, işini kaybettiğini, eşinden ayrıldığını hesaba katın!

"Kadının beyanı esastır" gerçekten tartışmalı bir ilke! Çocuklarla ilgili davalarda bu ilkenin her zaman uygulanması taraftarıyım. Ama son olayda olduğu gibi bu ilkeyi kendi çıkarları için kullanan gençlerin çıktığını da unutmayalım.