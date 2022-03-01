Askeri sınav soruşturmasında Ankara ve Mersin'de toplam 60 FETÖ gözaltısı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen soruşturmada, askeri sınav sorularını çalan 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Mersin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 19 muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçmiş yıllarda yapılan askeri okul sınavlarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı derinleştirdi.
2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı, 2010 yılı Askeri Liselere Giriş Sınavı ve 2013 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavları soruşturma kapsamına alındı.
Yazılı sınav öncesinde soruların FETÖ üyelerine dağıtıldığı tespit edildi. Soruları dağıtan ve alan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, zanlılardan 21'i gözaltına alındı.
MERSİN'DE 33 GÖZALTI KARARI
Mersin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 19 muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, muvazzaf 10 astsubay ve 9 uzman çavuş, 6 emekli, 2 meslekten ihraç, 2 eski askeri öğrenci olmak üzere 29 asker şüphelinin de arasında olduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Mersin, Ankara, Karaman, Bolu, Şanlıurfa ve Tokat'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Soruşturma kapsamında aranan bir astsubay, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Toroslar ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız