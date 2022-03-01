'1 Milyon İstihdam Projesi' kapsamındaki meslekler standarda kavuşacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında imzalanan protokolle, "1 Milyon İstihdam Projesi" kapsamında yapay zekadan büyük veriye, adli bilişimden bilgi güvenliğine kadar çeşitli alanlarında meslek standartları belirlenecek.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakanlık ile MYK, "1 Milyon İstihdam Projesi" kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol çerçevesinde, bilgi teknolojileri alanında nitelikli iş gücünün belirlenmesi ve istihdamı için ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması, sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlanmasına yönelik iş birliği yapılacak.

Yazılım geliştirme, sistem yönetimi, ağ teknolojileri mesleklerinde halihazırda yürürlükte bulunan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere dayalı MYK tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar aracılığıyla sınav ve belgelendirme faaliyetlerine başlanacak.

Bu meslekler dışında Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Milyon İstihdam Projesi kapsamında, yapay zeka, büyük veri, adli bilişim, bilgi güvenliği alanlarındaki 20 pozisyon için de meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlanmasına destek sağlayacak.

Bilgi teknolojileri alanında ilk ve tek eğitim ve istihdam platformu olan "1 Milyon İstihdam Projesi"nde hazırlanan Kariyer Rehberi ile MYK mevzuatının tam uyumlu olmasına yönelik çalışmalar da yürütülecek.

- Projeye dahil olan kişiler, girecekleri sınavda belge alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı sahipliğindeki projeyle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 1 milyon kişiye yönelik çevrim içi eğitim platformu aracılığıyla mesleki eğitim programlarının düzenlenmesi, eğitim alan bireylerin, sınav ve belgelendirme süreçlerinin yürütülerek uluslararası geçerliliği olan "mesleki yeterlilik belgesi"ne ulaşması ve akabinde bireylerin öz geçmişlerini oluşturarak işverenlerle buluşmasının sağlanması hedefleniyor.

Projede bulunan 23 pozisyon için hazırlanarak kullanıma sunulan 180 eğitimle de desteklenecek süreçte tüm adaylar ilgili alanlarda MYK belgelendirme işlemlerine yönlendirilecek.

- Kayıtlı işverenler bu belgeleri işe alımda kriter olarak kullanabilecek

Projeyle kayıtlı işverenlerin de istihdam süreçlerinde bir kriter olarak kullanacağı şekilde belgelendirme çalışmalarına adayların yönlendirilmesi süreci yakın zamanda başlayacak.

İlk etapta bu alanlarda mesleki eğitim programlarını tamamlayan vatandaşların ulusal yeterliliklere dayalı yapılan sınav ve belgelendirme faaliyetlerine yönlendirilmesi sağlanacak ve başarılı olanlar "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi"ni almaya hak kazanacak.

Böylelikle dijital dönüşümün gerektirdiği mesleklerde de uzman ve belgelerle yetkinliği kanıtlanmış insan kaynağı oluşturulacak.