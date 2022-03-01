Dolar yeniden 14 TL barajında
Güne yükselişle başlayan dolar günü 13,96 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mart 2022 18:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|13,8000
|13,8010
|13,9590
|13,9600
|Avro
|15,4900
|15,4910
|15,5500
|15,5510
|Sterlin
|18,4730
|18,5660
|18,6270
|18,7200
|İsviçre Frangı
|14,9970
|15,0720
|15,1410
|15,2170
|ANKARA
|ABD Doları
|13,7700
|13,8500
|13,9290
|14,0090
|Avro
|15,4500
|15,5300
|15,5100
|15,5900
|Sterlin
|18,4130
|18,6230
|18,5670
|18,7770