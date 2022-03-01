Kahramanmaraş'ta firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Kahramanmaraş'ta, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mart 2022 12:29
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polislikten ihraç edilen ve "FETÖ üyesi olmak" suçundan aranan M.K'nin (25) Afşin ilçesinde saklandığını belirledi.
Operasyonla yakalanan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız