Yunanistan'a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Mart 2022 12:40
Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri M.B. ve D.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Meriç Adliyesine getirildi.
Şüpheliler M.B. ve D.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız