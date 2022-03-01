ÜAK, Doçentlik başvurularında Mart ayı takvimini açıkladı
ÜAK, 2022 Mart Dönemi Doçentlik başvurularının 20 Mart 2022 günü başlayıp 31 Mart 2022 günü mesai saati bitiminde sona ereceğini belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Mart 2022 15:22
2022 MART DÖNEMİ DOÇENTLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA- 1 Mart 2022 / ANKARA
2022 Mart Dönemi Doçentlik Başvuruları 20 Mart 2022 günü başlayıp 31 Mart 2022 günü mesai saati bitiminde (17.30) sona erecektir.
Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelere ulaşmak ve başvuru işlemini yapmak için 2022 Mart Dönemi'ne ait "2022 Mart Dönemi Doçentlik Başvuru İşlemleri"?? menüsünü inceleyiniz.
Başvuru Sürecinde İrtibat Bilgileri;
Çağrı Merkezi: 0850 470 0 965
e-Mail: dbsdestek@yok.gov.trMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız